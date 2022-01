Sản xuất và tiêu dùng năm 2021 của Hàn Quốc tăng cao nhất trong vòng 11 năm

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 28/1 công bố báo cáo "Xu hướng hoạt động công nghiệp tháng 12/2021 và cả năm 2021".Trong năm ngoái, chỉ số sản xuất công nghiệp đạt 112,5 điểm, tăng 4,8% so với một năm trước. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 11 năm sau mức 6,5% vào năm 2010.Sản xuất chế tạo tăng 6,9% so với một năm trước, chủ yếu nhờ các lĩnh vực ô tô, chíp bán dẫn. Ngành dịch vụ sau cú sốc từ dịch COVID-19 cũng tăng 4,3% trong năm ngoái.Ngoài ra, tiêu dùng tăng 5,5%, mức tăng cao nhất sau mức 6,7% năm 2010. Doanh số bán lẻ tăng 5,5% so với một năm trước. Đầu tư thiết bị tăng 9%. Như vậy, cả ba chỉ số công nghiệp là sản xuất, tiêu dùng và đầu tư đều có chiều hướng tăng.Cục Thống kê quốc gia phân tích mặc dù xu hướng tăng là do ảnh hưởng từ hiệu ứng cơ sở, bởi chỉ số công nghiệp lần đầu giảm vào năm 2020, nhưng mức tăng năm ngoái vẫn cao hơn nhiều nếu so với năm 2019, cho thấy nền kinh tế đang hồi phục mạnh mẽ.Trong tháng 12 năm ngoái, sản xuất công nghiệp cũng tăng 1,8%, tiêu dùng tăng 2%. Tuy nhiên, riêng ngành nhà hàng, khách sạn lại giảm hơn 10% do các biện pháp siết chặt giãn cách xã hội phòng ngừa dịch COVID-19 của Chính phủ.Chính phủ đánh giá các chỉ số công nghiệp cho thấy nền kinh tế đang hồi phục nhanh chóng và mạnh mẽ về ngưỡng trước khi bùng phát dịch COVID-19. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại các yếu tố rủi ro, như sự lây lan của biến thể Omicron, các nước lớn chuyển đổi chính sách tiền tệ.