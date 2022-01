Chỉ số KOSPI giảm 8,7% trong 5 phiên gần đây

Photo : YONHAP News

Ủy ban giám sát tài chính Hàn Quốc (FSC) ngày 28/1 đã mở cuộc họp rà soát thị trường tài chính dưới sự chủ trì của Chủ tịch FSC Koh Seung-beom, kiểm tra xu hướng thị trường tài chính và các yếu tố rủi ro gia tăng sau kết quả cuộp họp gần đây của Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) thuộc Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED).Ông Koh chỉ ra rằng thị trường chứng khoán Hàn Quốc đã lao dốc mạnh trong phiên giao dịch ngày 27/1. Trong đêm qua, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn tiếp tục biến động mạnh. Chủ tịch FSC chỉ đạo phải giảm sát chặt chẽ tình hình thị trường.Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) đã giảm gần 250 điểm trong 5 phiên giao dịch gần đây, mức giảm cao so với các nước lớn. Chỉ số KOSPI đã giảm 8,7% trong 5 phiên, trong khi chỉ số S&P500 của thị trường chứng khoán New York Mỹ giảm 3,5%, chỉ số chứng khoán của Nhật Bản giảm 5,8%, Đài Loan giảm 3%, Đức giảm 2,4%, mức giảm tương đối thấp.Tuy nhiên, Chủ tịch Koh cho rằng thị trường không cần bất an quá mức, do các điều kiện kinh tế Hàn Quốc đang rất khả quan, như tỷ lệ tăng trưởng kinh tế ở mức cao so với các nước lớn, xuất khẩu tăng trưởng mạnh.Song song với đó, vẫn còn nhiều biến số bên ngoài có thể ảnh hưởng tới thị trường tài chính, như sự chuyển đổi nhanh chóng đường lối chính sách tiền tệ của Mỹ, mâu thuẫn Nga-Ukraine. Ông Koh chỉ thị các cán bộ FSC phải giám sát chặt chẽ thị trường nước ngoài trong kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán, nỗ lực giảm nhẹ biến động thị trường tài chính trong nước.