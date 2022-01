Mỹ lo ngại về khả năng Bắc Triều Tiên nối lại thử nghiệm hạt nhân, tên lửa ICBM

Photo : YONHAP News

Hãng tin Reuters (Anh) ngày 30/1 (giờ địa phương) dẫn lời một quan chức cấp cao trong Chính phủ Mỹ bày tỏ lo ngại về việc Bắc Triều Tiên có thể sẽ nối lại thử nghiệm hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) sau vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) một ngày trước. Quan chức này nhấn mạnh miền Bắc đã liên tục phóng thử nghiệm tên lửa trong tháng 1 năm nay.Quan chức Mỹ cho biết trong thời qua, Chính phủ Washington đã hối thúc Bình Nhưỡng kiềm chế phóng thử nghiệm tên lửa. Vụ phóng tên lửa IRBM lần này của miền Bắc đã làm gia tăng nguy hiểm và gây bất ổn cho khu vực và lực lượng quân đội Mỹ, nhằm gây sức ép với Mỹ và kiểm chứng hệ thống vũ khí.Bên cạnh đó, quan chức trên cũng chỉ ra rằng hành vi của Bắc Triều Tiên đã vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Trong tháng này, Bình Nhưỡng đã 7 lần thị uy sức mạnh quân sự bằng cách phóng tên lửa, đồng thời còn để ngỏ khả năng nối lại thử nghiệm hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.Quan chức Mỹ nhấn mạnh Washington sẽ thực hiện một số biện pháp nhằm thể hiện cam kết với đồng minh.Trả lời câu hỏi về việc liệu Mỹ có thể kêu gọi được sự ủng hộ của Nga và Trung Quốc trong việc thiết lập biện pháp cấm vận mới với miền Bắc hay không, quan chức này nhấn mạnh các nước phải thực hiện nghị quyết cấm vận miền Bắc của Hội đồng bảo an. Washington tin tưởng Matxcơva và Bắc Kinh hiểu rằng Hội đồng bảo an có trách nhiệm bảo đảm hòa bình và ổn định khu vực.Vào ngày 12/1 vừa qua, Mỹ công bố lệnh cấm vận mới với Bắc Triều Tiên sau một loạt động thái phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo của nước này. Sau đó, Mỹ xúc tiến cấm vận miền Bắc trên phương diện Hội đồng bảo an, nhưng không thành do Nga và Trung Quốc đề nghị hoãn.