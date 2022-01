Bình Nhưỡng xác nhận phóng tên lửa đạn đạo tầm trung ngày 30/1

Photo : KBS News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 31/1 xác nhận nước này đã phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) đất đối đất "Hwasong-12" vào ngày 30/1 theo kế hoạch của các cơ quan hữu quan, trong đó có Viện Khoa học quốc phòng và Ủy ban Kinh tế thứ hai.KCNA cho biết vụ phóng được tiến hành nhằm đánh giá có chọn lọc về tính năng của tên lửa Hwasong-12 đang được sản xuất và triển khai, cũng như tính chính xác của hệ thống vũ khí. Viện Khoa học quốc phòng đã kiểm chứng được tính chính xác, tính an toàn và hiệu suất vận hành của tên lửa Hwasong-12 đang được sản xuất.Điều này cho thấy miền Bắc xác nhận rằng nước này đã sản xuất đại trà tên lửa Hwasong-12 và đang bố trí thực chiến.KCNA cho biết cân nhắc tới sự an toàn của các quốc gia láng giềng, Viện Khoa học quốc phòng đã đẩy cao tối đa góc bắn, phóng tên lửa từ khu vực phía Tây Bắc về vùng biển phía Đông. Hãng thông tấn miền Bắc còn công bố hình ảnh vụ phóng và hình ảnh chụp Trái đất do camera gắn trên tên lửa chụp lại.Tuy nhiên, KCNA không đề cập tới việc Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un có giám sát vụ phóng hay không.Trước đó, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc công bố vào sáng ngày 30/1, Bắc Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung từ khu vực xã Mupyong, tỉnh Chagang về vùng biển phía Đông. Tên lửa đạn đạo tầm trung có tầm bắn từ 3.000 km tới 5.500 km.Hội đồng tham mưu trưởng liên quân cho biết tên lửa đã được đẩy cao góc bắn, với tầm bắn đạt khoảng 800 km, độ cao tối đa đạt khoảng 2.000 km. Nếu phóng tên lửa với góc bắn thông thường từ 30-45 độ thì ước tính tầm bắn tên lửa có thể đạt tối đa 4.000 km.Trước đó, Bắc Triều Tiên từng phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 vào tháng 9/2017 và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-15 vào tháng 11 cùng năm.