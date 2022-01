Photo : YONHAP News

Trang web FlixPatrol chuyên thống kê xếp hạng dịch vụ nội dung trực tuyến ngày 30/1 cho biết sê-ri phim truyền hình Hàn Quốc "Ngôi trường xác sống" (tên tiếng Anh "All of Us Are Dead") phát trên nền tảng Netflix, đã xếp thứ nhất trong Top các chương trình truyền hình toàn cầu của Netlfix vào ngày 29/1.Như vậy, đây là tác phẩm thứ 4 của Hàn Quốc xếp thứ hạng cao nhất trên nền tảng Netflix toàn cầu sau phim "Trò chơi con mực" (Squid Game), “Bản án từ địa ngục” (Hellbound) và bộ phim hoạt hình “Liên minh huyền thoại” (Arcane).Xếp theo quốc gia, phim "Ngôi trường xác sống" xếp thứ nhất tại 25 nước như Hàn Quốc, Đức, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Ả-rập Xê-út; xếp thứ hai ở 20 nước như Australia, Bỉ, Séc, Ấn Độ.Phim "Ngôi trường xác sống" được công chiếu trên Netflix vào ngày 28/1, dựa theo nguyên tác là truyện tranh mạng cùng tên, kể về cuộc chiến sinh tồn trong trường học, khi các học sinh bị nhiễm virus Zombie.