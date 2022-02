Số ca nhiễm COVID-19 mới đánh đấu kỷ lục mới

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 1/2, Hàn Quốc ghi nhận 18.343 ca nhiễm COVID-19, gồm 18.123 ca phát sinh trong cộng đồng và 220 ca ngoại nhập. Đây là số ca nhiễm mới cao kỷ lục từ trước tới nay.Theo địa phương, tỉnh Gyeonggi phát sinh 5.509 ca, thủ đô Seoul 4.103 ca, thành phố Incheon 1.366 ca, chiếm 60,5% số ca nhiễm mới trên cả nước. Các địa phương còn lại phát sinh 7.145 ca, lần đầu tiên vượt ngưỡng 7.000 ca kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát.Số mẫu xét nghiệm do nghi ngờ lây nhiễm là 77.776 mẫu, số mẫu xét nghiệm tại trạm xét nghiệm sàng lọc tạm thời là 146.907 mẫu.Mặc dù số ca nhiễm mới tăng vọt, song số ca bệnh nặng lại giảm 5 ca so với một ngày trước còn 272 ca. Thêm 17 ca tử vong do COVID-19, tỷ lệ tử vong là 0,78%.82.860 bệnh nhân đang điều trị tại nhà, tăng hơn 7.000 người so với một ngày trước đó.Tính đến 5 giờ chiều ngày 31/1, công suất giường dành cho bệnh nhân nặng là trên 16,3%, 1.975 giường sẵn sàng đưa vào sử dụng.Số người tiêm vắc-xin mũi thứ ba đạt 53,1% dân số, trong đó 85,8% người trên 60 tuổi đã tiêm mũi bổ sung. Tỷ lệ hoàn tất tiêm chủng và tiêm mũi một lần lượt là 85,7% và 87%.