Đại sứ Hàn-Mỹ-Nhật tại Liên hợp quốc nhóm họp về vụ phóng tên lửa của miền Bắc

Photo : YONHAP News

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield ngày 31/1 (giờ địa phương) đã đăng tải bài viết trên Twitter cho biết đã gặp gỡ Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Cho Hyun và Đại sứ Nhật Bản tại Liên hợp Quốc Ishikane Kimihiro, thảo luận về các vụ phóng tên lửa gần đây của Bắc Triều Tiên.Tại buổi gặp gỡ, quan chức ba nước Hàn-Mỹ-Nhật tái khẳng định lập trường tăng cường hợp tác ba bên vì phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Hàn Quốc và trao đổi ý kiến về mức đối đối phó trong tương lai.Trước đó, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã bày tỏ lập trường có thể đưa ra biện pháp bổ sung mạnh mẽ nếu Bình Nhưỡng tiếp tục tiến hành thử nghiệm hạt nhân hoặc phóng tên lửa đạn đạo vi phạm nghị quyết.Trước đó, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Noh Kyu-duk và Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Sung Kim đã lên án việc miền Bắc phóng tên lửa đạn đạo tầm trung là một thách thức đối với các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Quan chức hạt nhân hai nước nhất trí duy trì tư thế phòng thủ an ninh trên nền tảng mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ bền vững, đồng thời tiếp tục nỗ lực nhằm nối lại đối thoại với miền Bắc sớm nhất có thể.