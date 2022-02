Hàn Quốc kỳ vọng thúc đẩy xuất khẩu sau khi RCEP có hiệu lực từ 1/2

Photo : Getty Images Bank

Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), tức Hiệp định thương mại tự do (FTA) đa phương lớn nhất thế giới bắt đầu có hiệu lực tại Hàn Quốc từ ngày 1/2.Theo đó, ngoài các mặt hàng xuất khẩu chủ lức như ô tô, sắt thép, phụ tùng, quy mô thương mại của Hàn Quốc ở thị trường dịch vụ như game trực tuyến, hoạt hình, điện ảnh, đĩa nhạc cũng được kỳ vọng sẽ mở cửa hơn trước.RCEP là FTA có quy mô lớn nhất thế giới, chiếm một phần ba quy mô Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), dân số và thương mại toàn cầu. 15 nước tham gia RCEP gồm 10 nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) như Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và 5 nước khác là Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand. Đặc biệt, Hàn Quốc và Nhật Bản chưa ký kết FTA song phương nhưng thông quá RCEP hai nước có được FTA gián tiếp.Quy mô xuất khẩu của Hàn Quốc sang các nước thành viên RCEP chiếm khoảng một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu.RCEP bao gồm 20 chương bao gồm hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và quyền sở hữu trí tuệ.Trong thương mại hàng hóa, tỷ lệ xóa bỏ thuế quan giữa Hàn Quốc và ASEAN giao động từ 91,9%-94,5%, giữa Nhật Bản là 8%, giữa Hàn Quốc và Trung Quốc, Australia, New Zealand là 91%. Thương mại dịch vụ cũng sẽ được mở cửa gồm lĩnh vực nội dung văn hóa và phân phối nội dung.Ngoài ra, RCEP áp dụng tiêu chuẩn xuất xứ duy nhất, thống nhất tiêu chuẩn công nhận xuất xứ nội khối, mở rộng phạm vi xuất xứ, đa dạng hóa cách thức chứng minh xuất xứ, giảm thiểu gánh nặng thủ tục cho doanh nghiệp Hàn Quốc.Khi RCEP bắt đầu có hiệu lực, xuất khẩu sản phẩm Hàn Quốc dự kiến sẽ được mở rộng, tăng cơ hội tiến vào thị trường nước ngoài ở lĩnh vực dịch vụ như nội dung văn hóa.Cụ thể, các doanh nghiệp Hàn Quốc được hương lợi trong mảng nhựa và nhựa tổng hợp với Nhật Bản, máy móc y tế và phụ tùng thiết bị hình ảnh, chíp bán dẫn dùng trong sản xuất đối với Trung Quốc. Việt Nam dỡ bỏ thuế quan đối với phụ tùng ô tô máy móc và một số mặt hàng sắt thép. Nhiều cơ hội mở rộng nội dung văn hóa và phân phối ở Indonesia, Thái Lan và Philippines.Chính phủ Hàn Quốc đã thiết lập cơ sở dữ liệu để nâng cao tỷ lệ tận dụng ưu đãi FTA cho doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp dễ dàng tìm kiếm thông tin về thuế suất và xuất xứ hàng hóa; mở rộng mạng lưới trung tâm hỗ trợ về tận dụng ưu đãi FTA trên toàn quốc.