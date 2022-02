Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/2 cho biết kim ngạch xuất khẩu Hàn Quốc trong tháng 1 đạt 55,32 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch nhập khẩu đạt 60,21 tỷ USD, tăng 35,5% so với tháng 1/2021. Cán cân thương mại Hàn Quốc tháng 1 thâm hụt 4,89 tỷ USD.Đây là lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu theo tháng vượt ngưỡng 50 tỷ USD, chỉ xét riêng trong tháng 1 và phá kỷ lục 49,2 tỷ USD tháng 1 năm 2018 trước đó.Theo mặt hàng, kim ngạch xuất khẩu dầu và sắt thép tăng lần lượt 88,4% và 50,1%, chíp bán dẫn tăng 24,2%, hóa dầu 40%, thiết bị cơ bản tăng 14,1%.Xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tăng 13,1%, Mỹ tăng 1,6%, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Liên minh châu Âu (EU) tăng lần lượt 28,9% và 13,3%.Tuy nhiên, giá cả các mặt hàng năng lượng và nhu cầu sử dụng nhiên liệu trong mùa đông tăng khiến kim ngạch nhập khẩu cũng tăng đáng kể. Quy mô nhập khẩu ba mặt hàng nhiên liệu gồm dầu thô, gas và than đá trong tháng 1 là 15,95 tỷ USD, tăng gấp đôi so với cùng kỳ một năm trước (6,89 tỷ USD).Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên cho biết Nhật Bản, nước có cơ cấu công nghiệp tương tư Hàn Quốc và nước có tỷ trọng nhập khẩu năng lượng cao như Pháp cũng chịu thâm hụt cán cân thương mại lớn trong thời gian gần đây. Ngoài ra, kim ngạch nhập khẩu trong tháng 1 tăng do nhu cầu nhập khẩu hàng hóa trung gian như chíp bán dẫn mở rộng, và lượng đảm bảo hàng tồn kho tăng do lo ngại chuỗi cung ứng gián đoạn.