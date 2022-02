Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 2/2, Hàn Quốc ghi nhận 20.270 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 20.111 ca phát sinh trong cộng đồng và 159 ca ngoại nhập. Đây là lần đầu tiên số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc vượt ngưỡng 20.000 ca/ngày, chỉ một tuần sau khi ghi nhận trên 10.000 ca vào ngày 26/1.Số ca nhiễm tăng vọt được phân tích là do biến thể Omicron có tốc độ lây nhiễm mạnh hơn gấp hai đến ba lần đã trở thành chủng virus chính.Tính đến 0 giờ cùng ngày, số ca bệnh nặng là 278 ca, giảm hơn 100 ca so với một ngày trước (385 ca). Tỷ lệ tử vong là 0,77%, giảm 0,1% so với một tuần trước. Công suất giường dành cho bệnh nhân nặng là 15,8%. Số bệnh nhân điều trị tại nhà có triệu chứng nhẹ tăng gấp đôi so với tuần trước, từ 37.000 người lên 89.000 người.Nhằm đối phó với số ca nhiễm nhẹ gia tăng nhanh chóng, bắt đầu từ ngày 3/2, nhóm có nguy cơ rủi ro cao sẽ được ưu tiên làm xét nghiệm theo hình thức khuếch đại gen (PCR). Nhóm có nguy cơ rủi ro cao gồm người trên 60 tuổi, người được trung tâm y tế xác nhận là tiếp xúc gần với ca nhiễm COVID-19, trường hợp cho kết quả dương tính khi làm xét nghiệm nhanh bằng kháng nguyên, đối tượng cần xét nghiệm theo yêu cầu của bác sĩ, nhân viên tại cơ sở dễ lây nhiễm như bệnh viện điều dưỡng.Những ai không thuộc đối tượng trên sẽ được làm xét nghiệm nhanh bằng kháng nguyên tại trạm xét nghiệm tạm thời hoặc bệnh viện, phòng khám được chỉ định điều trị và xét nghiệm COVID-19.Cơ quan phòng dịch đang tăng số lượng bệnh viện và phòng khám điều trị COVID-19 từ khoảng 400 lên 1.000 cơ sở, đồng thời có các bước chuẩn bị để người dân có thể tra cứu thông tin về các bệnh viện và phòng khám được chỉ định trên cổng thông tin.