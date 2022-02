Học sinh gia đinh đa văn hóa tăng gấp ba lần sau 9 năm

Photo : YONHAP News

Theo tài liệu phân tích thống kê giáo dục 2021 do Bộ Giáo dục và Viện nghiên cứu giáo dục Hàn Quốc công bố ngày 1/2, số học sinh gia đình đa văn hóa tại Hàn Quốc trong năm ngoái là 160.058 em, tăng gấp 3,4 lần so với năm 2012 (46.954 em).Học sinh là con em của người Hàn kết hôn với người nước ngoài là 131.522 em, tăng gấp ba lần trong vòng 9 năm; con của người nước ngoài bao gồm cả người gốc Hàn là 28.536 em, tăng gấp 11 lần. Học sinh tiểu học gia đình đa văn hóa chiếm 4,2% so với toàn bộ học sinh, tăng gấp 3,8 lần so với mức 1,1% của năm 2012. Con số này ở bậc trung học cơ sở là 1,1%, lần đầu tiên vượt mốc 1% và cao gấp 5,5 lần so với năm 2012 (0,2%).Theo quốc tịch, bố hoặc mẹ là người Việt Nam chiếm nhiều nhất với 32,2%, tiếp theo là Trung Quốc (không bao gồm người Trung gốc Hàn) 23,6%, Philippines 10% và người Trung gốc Hàn 8,2%. Trong khi đó, bố hoặc mẹ là người Nhật Bản giảm mạnh từ 27,5% trong năm 2012 xuống còn 5,2% trong năm ngoái.Theo Viện nghiên cứu phúc lợi và xã hội Hàn Quốc (KIHASA), những khó khăn mà trẻ em gia đình đa văn hóa gặp phải là lẫn lộn về gốc gác, không ổn định về tư cách cư trú hoặc bố, mẹ người nước ngoài không quen với cuộc sống ở Hàn Quốc, không có người thân giúp đỡ trong việc nuôi dạy con cái và khó khăn trong việc cân bằng giữa công việc và gia đình của cha mẹ.Viện nghiên cứu đề xuất trẻ em có quốc tịch Hàn Quốc cần được hỗ trợ để vượt qua sự phân biệt xã hội và tính dễ bị tổn thương do nền tảng gia đình. Cùng với đó, Chính phủ cũng cần tăng cường hỗ trợ trẻ em chưa có quốc tịch Hàn Quốc được phát triển khỏe mạnh thông qua dịch vụ hỗ trợ trông trẻ, chăm sóc, dạy thêm.