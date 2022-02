Tokyo yêu cầu dỡ bỏ hạn chế nhập khẩu thực phẩm khi RCEP có hiệu lực

Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo thường kỳ chiều ngày 1/2, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Matsuno Hirokazu bày tỏ hy vọng Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) bắt đầu có hiệu lực tại Hàn Quốc từ ngày 1/2 sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế Nhật Bản nói riêng và khu vực nói chung.Quan chức này cho rằng một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất là cần dỡ bỏ quy định hạn chế nhập khẩu đối với thực phẩm Nhật Bản. Tokyo sẽ tiếp tục yêu cầu mạnh mẽ các nước sớm gỡ bỏ biện pháp hạn chế nhập khẩu thực phẩm xuất xứ Nhật Bản.Tokyo hiện vẫn đang giải thích về sự an toàn của thực phẩm nước này dựa trên bằng chứng khoa học và đề nghị Chính phủ Hàn Quốc sớm bãi bỏ quy định liên quan.55 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã hạn chế nhập khẩu thực phẩm của Nhật Bản, chủ yếu từ tỉnh Fukushima, bởi lo ngại nhiễm phóng xạ sau vụ nhà máy điện nguyên tử Fukushima bị phát nổ vào tháng 3 năm 2011 do ảnh hưởng của trận siêu động đất sóng thần tàn phá miền Đông nước Nhật khi đó.Hiện tại, có 13 quốc gia và vùng lãnh thổ vẫn duy trì quy định này bao gồm cả Hàn Quốc và Trung Quốc.RCEP là Hiệp định thương mại tự do (FTA) có quy mô lớn nhất thế giới, chiếm một phần ba quy mô Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), dân số và thương mại toàn cầu. 15 nước tham gia RCEP gồm 10 nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) như Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và 5 nước khác là Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand. Đặc biệt, Hàn Quốc và Nhật Bản chưa ký kết FTA song phương nhưng thông qua RCEP hai nước đã có được FTA gián tiếp.