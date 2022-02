Washington đề nghị Liên hợp quốc nhóm họp về tên lửa đạn đạo tầm trung của Bình Nhưỡng

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn AFP của Pháp đưa tin Mỹ đã yêu cầu triệu tập khẩn cuộc họp Hội đồng bảo an Liên hợp quốc vào ngày 3/2, liên quan đến vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) gần đây của Bắc Triều Tiên. Các nước thành viên khác như Anh, Pháp đồng tình với yêu cầu này của Mỹ.Được biết, cuộc họp lần này sẽ được tổ chức kín và nước Chủ tịch Hội đồng bảo an Liên hợp quốc trong tháng 2 là Nga sẽ đưa ra quyết định về thời gian họp.Lần này, Washington yêu cầu triệu tập cuộc họp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là nhằm đối phó với việc miền Bắc đã phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) đất đối đất "Hwasong-12" từ khu vực xã Mupyong, tỉnh Chagang về vùng biển phía Đông vào ngày 30/1.Tên lửa Hwasong-12 được phỏng đoán có tầm bắn vượt quá khoảng cách từ thủ đô Bình Nhưỡng đến đảo Guam của Mỹ. Cộng đồng quốc tế đang lo ngại bởi đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung trở lên đầu tiên của Bình Nhưỡng từ sau tháng 11 năm 2017.Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng ra một tuyên bố, lên án vụ phóng lần này đã vi phạm cam kết dừng phóng loại tên lửa này mà miền Bắc đưa ra vào năm 2018, vi phạm rõ ràng nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Ông Guterres quan ngại sâu sắc trước việc Bắc Triều Tiên một lần nữa coi thường an toàn hàng không và hàng hải quốc tế, hối thúc Bình Nhưỡng dừng thực hiện thêm các hành động phản tác dụng. Tổng thư ký Liên hợp quốc cũng yêu cầu các bên đương sự theo đuổi giải pháp hòa bình và ngoại giao.Được biết, tuyên bố của Tổng thư ký Guterres đã được chuyển đến Phái đoàn Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc.