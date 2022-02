Kỳ vọng từ RCEP tới xuất khẩu của Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), một Hiệp định thương mại tự do (FTA) đa phương quy mô lớn nhất thế giới, đã chính thức có hiệu lực tại Hàn Quốc vào ngày 1/2.Hiệp định kết nối 15 quốc gia, trong đó có Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand và 10 nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thành một cộng đồng thương mại chung, mở rộng con đường xuất khẩu.Một doanh nghiệp sản xuất kết cấu thép dùng trong xây dựng tại Hàn Quốc hiện đang xuất khẩu mỗi năm 6.000 tấn kết cấu thép sang thị trường Singapore, Malaysia, Việt Nam. Trong thời gian qua, doanh nghiệp phải chuẩn bị hồ sơ xuất khẩu riêng theo từng quốc gia. Nhưng trong thời gian tới, sự bất tiện này sẽ được giảm bớt. Đó là bởi giữa các nước thành viên RCEP áp dụng quy định xuất xứ đồng nhất.Đại diện doanh nghiệp cho biết giờ đây, công ty chỉ cần chuẩn bị một bộ hồ sơ, trực tiếp nộp cho đối tác xuất khẩu thay vì thông qua cơ quan Chính phủ như trước, rất thuận tiện về mặt hành chính.Một doanh nghiệp pizza xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á cũng không còn phải lo ngại về việc bị doanh nghiệp khác giả mạo sản phẩm, bởi RCEP áp dụng tiêu chuẩn về quyền sở hữu trí tuệ.Đại diện doanh nghiệp cho biết đơn vị này kinh doanh theo hình thức nhượng quyền thương mại, nên quyền sở hữu trí tuệ là điều quan trọng nhất. RCEP có hiệu lực thì các tiêu chuẩn được đơn giản hóa và thống nhất, giúp doanh nghiệp có thể tập trung kinh doanh hơn trong thời gian tới.Các nước thành viên RCEP cũng được hưởng nhiều lợi ích về thuế quan. Từ các doanh nghiệp có thế mạnh cạnh tranh của Hàn Quốc như ô tô, thép, cho tới lĩnh vực dệt may, phụ tùng máy móc, sẽ được áp dụng thêm ưu đãi thuế quan, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ xúc tiến xuất khẩu.Đặc biệt, việc RCEP có hiệu lực đồng nghĩa với việc Hàn Quốc mở cửa thị trường với Nhật Bản, nước chưa từng ký kết FTA trước đó. Khoảng 83% mặt hàng giao dịch với Tokyo sẽ được ưu đãi.Trưởng phòng hỗ trợ thương mại Hiệp hội Thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) Cho Sung-dae cho biết có thể coi đây là lần đầu tiên Hàn Quốc ký kết hiệp định thương mại với Nhật Bản, xuất phát điểm cho hiệp định thương mại mới, như FTA Hàn-Trung-Nhật.Tuy nhiên, ngành nông nghiệp lại lo ngại bị thiệt hại lớn, khi lượng nhập khẩu từ các nước thành viên RCEP sẽ bằng gấp đôi so với lượng xuất khẩu.Hiệp định bị chỉ ra là còn hạn chế, do chưa phản ánh quy trình giải quyết tranh chấp giữa quốc gia và nhà đầu tư, cũng như điều khoản liên quan tới lao động và môi trường.