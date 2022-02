Liên hợp quốc cho phép tổ chức dân sự hỗ trợ vận phẩm phòng dịch cho Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 3/2 đã đăng tải bài viết lên trang chủ, thông báo phê duyệt yêu cầu của tổ chức dân sự Hàn Quốc mang tên “Viện nghiên cứu hợp tác kinh tế liên Triều”, xin miễn áp dụng lệnh cấm vận đối với các vật phẩm phòng dịch cung cấp cho khu vực tỉnh Bắc Pyongan (Bắc Triều Tiên).Đơn xin miễn áp dụng lệnh trừng phạt của tổ chức dân sự này đươc phê duyệt vào ngày 26/1 và đây cũng là trường hợp đầu tiên được Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên phê duyệt từ đầu năm. Thời gian cho phép miễn trừ lệnh cấm vận là một năm, kéo dài đến ngày 26/1/2023.Viện nghiên cứu hợp tác kinh tế liên Triều dự kiến gửi 20 máy camera ảnh nhiệt sản xuất tại Trung Quốc tới Bắc Triều Tiên sau khi thảo luận về cách thức và thời gian vận chuyển với đối tác miền Bắc. Đối tác cụ thể không được tiết lộ để công tác vận chuyển diễn ra suôn sẻ.Camera ảnh nhiệt vốn là vật dụng bị cấm đưa vào Bắc Triều Tiên theo nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Trước đó, tổ chức dân sự này của Hàn Quốc đã được phê duyệt đơn xin miễn trừng phạt đối với camera ảnh nhiệt vào tháng 7 năm 2020, nhưng chưa thể đưa số hàng hóa này vào miền Bắc do Bình Nhưỡng phong tỏa biên giới phòng dịch COVID-19. Do đó, tổ chức này đã một lần nữa nộp đơn xin phê duyệt.