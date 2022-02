Hàn Quốc vẫn duy trì quy chế nhập khẩu với hàng thủy sản Nhật Bản dù RCEP có hiệu lực

Photo : YONHAP News

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc trong bài phỏng vấn qua điện thoại với hãng tin Yonhap ngày 2/2 cho biết Seoul phải ưu tiên giải quyết lo ngại của người dân về nông thủy sản từ Nhật Bản, với nguyên tắc hàng đầu là đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của người dân. Điều này có nghĩa là Chính phủ sẽ không thể nối lại nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản trước khi khẳng định hoàn toàn về tính an toàn.Chính phủ Hàn Quốc cũng giữ nguyên lập trường không có ý định giảm nhẹ quy chế nhập khẩu thủy sản Nhật Bản nhằm gia nhập Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).Trước đó, Chánh Văn phòng Thủ tướng, người phát ngôn của Chính phủ Nhật Bản Matsuno Hirokazu trong buổi họp báo thường kỳ ngày 1/2 kỳ vọng RCEP có hiệu lực tại Hàn Quốc từ cùng ngày sẽ đóng góp vào sự tăng trưởng của cả Nhật Bản và khu vực.Một trong các bài toán quan trọng nhất đó là dỡ bỏ hàng rào quy chế nhập khẩu với mặt hàng thực phẩm từ Nhật Bản. Tokyo sẽ tiếp tục mạnh mẽ yêu cầu Seoul sớm dỡ bỏ quy chế nhập khẩu mà Hàn Quốc áp dụng với mặt hàng thực phẩm từ Nhật Bản kể từ sau trận siêu động đất miền Đông nước Nhật.Có 55 quốc gia và vùng lãnh thổ thế giới đã áp dụng quy chế nhập khẩu với thực phẩm từ Nhật Bản, chủ yếu là từ tỉnh Fukushima, sau khi dấy lên lo ngại ô nhiễm phóng xạ do vụ nổ nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 xảy ra bởi trận siêu động đất miền Đông Nhật Bản tháng 3/2011. Hiện tại, còn 13 nơi trong đó có Hàn Quốc vẫn đang duy trì quy chế này.