Hội đồng bảo an họp kín về vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung của Bình Nhưỡng vào 4/2

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn Tass và Sputnik của Nga dẫn lời một nguồn tin ngoại giao cho biết Hội đồng bảo an Liên hợp quốc sẽ tổ chức họp kín về vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) của Bắc Triều Tiên gần đây vào lúc 3 giờ chiều ngày 4/2 (giờ địa phương).Ban đầu, Mỹ cùng Anh và Pháp đề nghị mở cuộc họp khẩn của Hội đồng bảo an về vụ phóng tên lửa đạn đạo của miền Bắc vào ngày 3/2, nhưng lịch họp đã đươc quyết định chậm hơn một ngày so với đề nghị. Có vẻ như đây là quyết định của Nga, nước Chủ tịch Hội đồng bảo an tháng 2, vừa là nước có quan hệ hữu nghị với Bắc Triều Tiên.Hãng thông tấn AFP của Pháp cũng đưa tin phỏng đoán việc lùi lịch họp là quyết định cuối cùng của Nga.Cuộc họp lần này được diễn ra sau khi miền Bắc phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 từ khu vực xã Mupyong, tỉnh Chagang về vùng biển phía Đông vào ngày 30/1 vừa qua, vi phạm nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an.Tầm bắn của tên lửa được phỏng đoán là vượt quá khoảng cách từ Bình Nhưỡng tới đảo Guam của Mỹ. Đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng phóng tên lửa có tầm bắn tầm trung trở lên sau hơn 4 năm, kể từ tháng 11/2017.Bắc Triều Tiên đã 7 lần phóng tên lửa chỉ riêng trong tháng 1 năm nay, đẩy cao căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc.