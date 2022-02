Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 chính thức khai mạc vào tối 4/2

Photo : YONHAP News

Vào tối ngày 4/2, Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 sẽ chính thức khai mạc, kéo dài trong vòng 17 ngày.Chủ đề của lễ khai mạc Thế vận hội năm nay là "Cùng nhau hướng đến tương lai" (Together for a Shared Future), được tổ chức với quy mô nhỏ với khoảng 3.000 người tham dự do lo ngại dịch COVID-19, tại sân vận động Olympic Bắc Kinh, nơi từng diễn ra lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè Bắc Kinh cách đây 14 năm.Thế vận hội năm nay được diễn ra tại ba khu vực là thành phố Bắc Kinh, quận Diên Khánh (thuộc Bắc Kinh) và thành phố Trương Gia Khẩu (tỉnh Hà Bắc), với 7 bộ môn thi đấu, 109 huy chương vàng, và sự tham gia của hơn 2.900 vận động viên đến từ 91 nước trên toàn thế giới.Đoàn thể thao Hàn Quốc từng giành 5 huy chương vàng, xếp thứ 7 toàn đoàn tại Thế vận hội mùa đông PyeongChang cách đây 4 năm. Lần này, đoàn vận động viên gồm 124 người đang đặt mục tiêu giành trên 2 huy chương vàng và lọt vào Top 10 toàn đoàn. Đoàn thể thao Hàn Quốc sẽ tiến vào lễ khai mạc ở vị trí thứ 73 trong số 91 nước, người cầm cờ là hai vận động viên trượt băng tốc độ vòng ngắn Kwak Yoon-gy và Kim A-lang.Trước thềm lễ khai mạc đã diễn ra vòng loại một số bộ môn như khúc côn cầu trên băng, bi đá trên băng. Đoàn thể thao Hàn Quốc đang chờ đợi tấm huy chương vàng đầu tiên ở nội dung trượt băng tốc độ vòng ngắn tiếp sức hỗn hợp nam nữ diễn ra vào ngày 5/2.Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) sẽ truyền hình trực tiếp lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 từ lúc 8 giờ 45 phút tối ngày 4/2 trên kênh KBS1.