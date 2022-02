Chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 tăng 3,6%

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo xu hướng giá tiêu dùng do Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 4/2, chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 là 104,69 điểm, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái, 4 tháng liên tiếp ghi nhận mức tăng trên 3% kể từ tháng 10 năm 2021.Cụ thể, nhóm mặt hàng công nghiệp tăng 4,2% so với một năm trước. Trong đó, giá thực phẩm chế biến tăng 4,2%, bánh mỳ tăng 7,5%. Đặc biệt, giá các mặt hàng xăng dầu tăng cao nhất với 16,4%. Giá sản phẩm nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản tăng 6,3% so với cùng kỳ một năm trước; trong đó, giá nông sản tăng 11,5%, thịt lợn tăng 10,9%, thịt bò nhập khẩu tăng 24,1%, trứng 15,9%, dâu tây 45,1%, cải thảo 56,7%.Giá dịch vụ tăng 2,9% so với tháng 1 năm ngoái, với giá dịch vụ công cộng tăng nhẹ 0,9%, dịch vụ cá nhân tăng 3,9%, dịch vụ ăn ngoài tăng 5,5%.Chỉ số giá sinh hoạt tăng 4,1% so với một năm trước. Giá tiêu dùng cơ bản (trừ các mặt hàng dễ biến động giá cả như nông sản, xăng dầu) tăng 3%, mức tăng 3% đầu tiên sau 10 năm kể từ tháng 1 năm 2012 (3,1%).