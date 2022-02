Hàn Quốc ghi nhận hơn 27.000 ca nhiễm COVID-19 mới

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 4/2, Hàn Quốc ghi nhận 27.443 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 27.283 ca phát sinh trong cộng đồng và 160 ca ngoại nhập, tăng mạnh hơn 4.500 ca chỉ trong vòng một ngày.Số ca nhiễm mới vượt mốc 10.000 ca vào ngày 26/1 (13.009 ca), sau đó tăng trên ngưỡng 20.000 ca chỉ sau một tuần, rồi liên tục lập kỷ lục mới.Trái ngược với tốc độ tăng chóng mặt của số ca nhiễm mới, số ca bệnh nặng hoặc tỷ lệ tử vong lại có chiều hướng giảm. Tính đến 0 giờ cùng ngày, số ca bệnh nặng giảm 17 ca còn 257. Thêm 24 ca tử vong do COVID-19, tỷ lệ tử vong là 0,73%.Có thể thấy so với biến thể Delta, biến thể mới Omicron có tốc độ lây nhiễm cao hơn song tỷ lệ bệnh nhân trở nặng lại rất thấp.Mặt khác, số bệnh nhân không có hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ, đang điều trị tại nhà là 104.857 người, tăng 7.721 người so với một ngày trước. Con số này đã gần đạt đến ngưỡng tối đa 109.000 ca mà Chính phủ cam kết có thể quản lý.Tỷ lệ hoàn tất hai mũi tiêm vắc-xin COVID-19 là 85,8% dân số. Tỷ lệ dân số đã tiêm mũi thứ ba là 53,8%.