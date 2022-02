Bắt đầu triển khai hệ thống đối phó với biến thể Omicron

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 3/2 cho biết số bệnh viện quy mô nhỏ và phòng khám tham gia khám và điều trị COVID-19 trong ngày đầu triển khai hệ thống đối phó với biến thể Omicron đạt hơn 180 nơi, chỉ bằng khoảng 60% so với dự kiến là hơn 340 nơi. Cơ quan phòng dịch nhận định công tác chuẩn bị của các cơ sở này đang bị chậm trễ do đợt nghỉ lễ Tết Nguyên đán.Bộ Y tế và phúc lợi giải thích do nhu cầu khám chữa bệnh thông thường ngay sau kỳ nghỉ lễ tăng cao, nên số đơn vị y tế có thể triển khai ngay chẩn đoán, xét nghiệm COVID-19 ít hơn so với dự đoán ban đầu. Có vẻ như các đơn vị nhận thấy cần thêm vài ngày nữa để chuẩn bị trước khi tiếp nhận bệnh nhân.Ngoài ra, công tác vận chuyển bộ kit xét nghiệm COVID-19 cho các phòng khám, bệnh viện quy mô nhỏ cũng gặp một số trở ngại. Bộ Y tế và phúc lợi nhận định mặc dù số cơ sở tham gia ban đầu chưa nhiều, nhưng dự kiến sẽ tăng trong thời gian tới khi các cơ sở tích lũy được kinh nghiệm.Người dân có thể kiểm tra các cơ sở phòng khám, bệnh viện quy mô nhỏ tham gia chẩn đoán và điều trị COVID-19 ​trên trang chủ của Cơ quan giám định bảo hiểm y tế Hàn Quốc (www.hira.or.kr).