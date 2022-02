Mỹ lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 3/2 (giờ địa phương) đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Chung Eui-yong, lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây của Bắc Triều Tiên đã vi phạm nhiều nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Tuy nhiên, Bộ trưởng Blinken cũng tái khẳng định lập trường sẵn sàng đối thoại, ngoại giao với Bắc Triều Tiên, nhấn mạnh về hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật vì phi hạt nhân hóa toàn diện bán đảo Hàn Quốc. Phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ vừa lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo của miền Bắc, vừa một lần nữa nhấn mạnh về cách tiếp cận ngoại giao.Mặt khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price trong buổi họp báo thường kỳ ngày 3/2 (giờ địa phương) nhắc lại việc Mỹ đã ban lệnh cấm vận đơn phương với Bắc Triều Tiên sau vụ nước này phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo vào tháng trước. Trong thời gian tới, Washington sẽ tích cực tiếp xúc với Liên hợp quốc, các nước đồng minh và đối tác để có biện pháp tiếp theo với Bình Nhưỡng.Người phát ngôn Price cho biết thêm Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên Bộ Ngoại giao Mỹ Sung Kim gần đây đã có cuộc đối thoại với người đồng cấp Hàn-Nhật. Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield cũng đang mạnh mẽ lên tiếng tại Liên hợp quốc về mối uy hiếp của Bắc Triều Tiên tới hòa bình và an ninh quốc tế.Tuy nhiên, ông Price cho rằng một công cụ quan trọng khác chính là nỗ lực về mặt ngoại giao, qua đó vẫn nhấn mạnh về một giải pháp ngoại giao trong vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên.Người phát ngôn Price khẳng định Mỹ hoàn toàn không có ý định thù địch với Bắc Triều Tiên, và vẫn để ngỏ cánh cửa ngoại giao, nhưng chưa có câu trả lời tích cực từ miền Bắc. Tuy nhiên, Mỹ sẽ không ngừng nỗ lực hợp tác chặt chẽ với các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, đồng minh và đối tác tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, nhằm tìm giải pháp thúc đẩy mục tiêu phi hạt nhân hóa toàn diện bán đảo Hàn Quốc.Riêng trong tháng này, Bắc Triều Tiên đã 7 lần phóng thử nghiệm tên lửa, đẩy cao căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc. Đặc biệt ngày 30/1 vừa qua, nước này đã phóng tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM), nhưng cho tới cùng ngày, Mỹ vẫn chưa có động thái nào đặc biệt.Tuy nhiên, Hội đồng bảo an liên hợp quốc ngày 4/2 (giờ địa phương) sẽ tổ chức họp kín về vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng, nên dư luận đang chú ý tới khả năng Bắc Triều Tiên có thể sẽ tiếp tục thị uy sức mạnh quân sự.