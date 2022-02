Lượng giao dịch mua bán nhà ở tháng 12/2021 thấp nhất kể từ năm 2008

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 4/2 cho biết trong tháng 12 năm ngoái, có 53.774 giao dịch mua bán nhà ở trong nước, giảm 19,9% so với tháng 11, và giảm tới 61,7% so với cùng kỳ một năm trước. Đây là lượng giao dịch thấp nhất xét riêng trong các tháng 12 kể từ năm 2008.Số lượng giao dịch mua bán nhà ở tại thủ đô Seoul và các địa phương lân cận đạt 21.573 giao dịch, giảm 18,2% so với một tháng trước và giảm 65,9% so với cùng kỳ năm trước. Lượng giao dịch tại các địa phương còn lại đạt 32.201 giao dịch, giảm 21,1% so với tháng 11 và giảm 58,2% so với cùng kỳ năm 2020.Trong cả năm 2021, tổng số giao dịch mua bán nhà ở đạt 1.015.171 giao dịch, giảm 20,6% so với một năm trước.Ngược lại, lượng giao dịch nhà ở cho thuê tháng 12 năm ngoái lại có chiều hướng tăng, đạt 215.392 giao dịch, tăng 17,6% so với tháng 11, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm trước và tăng 42,8% so với bình quân 5 năm.