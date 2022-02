Khai mạc Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022

Photo : YONHAP News

Thế vận hội mùa đông lần thứ 24 diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã chính thức khai mạc, mở màn cho một mùa “lễ hội với tuyết và băng”.Chủ đề của lễ khai mạc Thế vận hội năm nay là "Cùng nhau hướng đến tương lai" (Together for a Shared Future). Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 quy tụ hơn 2.900 vận động viên đến từ 91 quốc gia, tham gia thi đấu ở 7 bộ môn để tranh 109 chiếc huy chương vàng. Lễ khai mạc đã được diễn ra tại Sân vận động quốc gia Olympic Bắc Kinh vào lúc 9 giờ tối ngày 4/2 (giờ địa phương).Nếu so với lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018 diễn ra tại Hàn Quốc với sự tham gia của hơn 15.000 người, Olympic Bắc Kinh 2022 đã thu hẹp mạnh quy mô, chỉ với hơn 3.000 người tham dự. Một màn hình LED được đặt giữa trung tâm sân khấu, tạo hình ảnh tảng băng trong suốt, các nghệ sĩ và người dân Trung Quốc xuất hiện, trở thành những nhân vật chính, hát về một tương lai thống nhất thông qua Olympic.Lễ khai mạc có sự tham dự của hơn 20 lãnh đạo các nước, bao gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trước đó, các nước Mỹ, Anh, Canada, Australia và New Zealand đã tuyên bố “tẩy chay ngoại giao” Olympic Bắc Kinh nên không cử quan chức cấp cao tới sự kiện. Đại diện Chính phủ Hàn Quốc dự lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh là Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Hwang Hee và Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-seug.Đoàn thể thao Hàn Quốc đang chờ đợi tấm huy chương vàng đầu tiên ở nội dung trượt băng tốc độ vòng ngắn tiếp sức hỗn hợp nam nữ diễn ra vào ngày 5/2.