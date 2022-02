Photo : YONHAP News

Trang web FlixPatrol chuyên thống kê xếp hạng dịch vụ nội dung trực tuyến ngày 6/2 cho biết sê-ri phim truyền hình Hàn Quốc "Ngôi trường xác sống" (tên tiếng Anh "All of Us Are Dead") tiếp tục đứng thứ nhất 8 ngày liên tiếp (29/1-5/2) trên Top các chương trình truyền hình toàn cầu của Netlfix.Phim "Ngôi trường xác sống" đã xếp thứ nhất tại hơn 50 quốc gia liên tục từ ngày 3-5/2, duy trì vị trí số một tại hầu hết các nước châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Hong Kong, Malaysia, Việt Nam; và đứng đầu tại Mỹ trong ngày 4/2 rồi rơi xuống vị trí thứ hai sau một ngày.Kể từ khi sê-ri phim truyền hình “Trò chơi con mực” (Squid game) gây chấn động vào năm ngoái, các bộ phim truyền hình tiếp theo của Hàn Quốc đã liên tục lọt Top 10 chương trình truyền hình toàn cầu mỗi khi ra mắt.Đặc biệt, các tác phẩm kể về xã hội Hàn Quốc, khơi gợi cảm giác tò mò và thần bí như "Bản án từ địa ngục" (Hellbound), "Ngôi trường xác sống” rất được yêu thích.Một nhà phê bình văn hóa đại chúng Hàn Quốc cho biết những bộ phim này được yêu thích không chỉ bởi thể loại phim mà còn thu hút bởi nội dung được khai thác từ cuộc sống hàng ngày, thể hiện trí tưởng tượng phong phú về các lựa chọn trong tương lai, có thể trở thành một thể loại nội dung chủ đạo trên Netflix.