Theo Cổng thông tin thống kê quốc gia (KOSIS) thuộc Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc, chỉ số giá dịch vụ ăn ngoài tháng 1 tăng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2009 (5,6%).Giá 39 mặt hàng ăn ngoài đều đồng loạt tăng mạnh so với một năm trước, bao gồm canh sườn bò (galbitang) tăng 11%, gỏi cá sống (sashimi) 9,4%, thịt bò 8%, gimbap 7,7%, hamburger 7,6%, canh bò hầm (seolleongtang) 7,5%, mỳ ăn liền 7,0%, mì tương đen (jajangmyeon) 6,9%, gà rán 6,3%, thịt ba chỉ nướng (samgyeopsal) 5,9%, thịt lợn chiên xù (donkatseu) 5,7%.Giá sản phẩm nông sản, chăn nuôi và thủy sản tháng 1 tăng 6,3%, mức tăng tuy giảm so với tháng 12 năm ngoái (7,8%), song vẫn tiếp tục xu hướng tăng mạnh. Giá thực phẩm chế biến tăng 4,2%, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 8 năm 2014 (4,5%). Cụ thể, giá bột mỳ tăng 12,1% so với tháng 1 năm ngoái, sợi mì tăng 27,8%, dầu ăn 14,4%, sữa 6,6%.Nguyên nhân giá cả hàng hóa tăng trong năm ngoái chủ yếu là do yếu tố bên ngoài như giá dầu thế giới tăng. Thêm vào đó, các yếu tố ảnh hưởng trong nước cũng gia tăng thời gần đây.Giá tiêu dùng cơ bản (trừ các mặt hàng dễ biến động giá cả như nông sản, xăng dầu) tăng 3%, mức tăng 3% đầu tiên sau 10 năm kể từ tháng 1 năm 2012 (3,1%).Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc dự đoán giá dịch vụ cá nhân như dịch vụ ăn ngoài và thực phẩm chế biến sẽ tiếp tục tăng trong tháng 2, gây áp lực lên chỉ số giá tiêu dùng chung.