Hơn 540.000 lao động nước ngoài quyết toán thuế cuối năm

Cơ quan Hải quan và Cổng thông tin thống kê thuế quốc gia (TASIS) Hàn Quốc ngày 6/2 công bố trong năm ngoái, số lao động người nước ngoài tiến hành quyết toán thuế cuối năm đạt 545.000 người, giảm 7% so với một năm trước, được phân tích là do số người nước ngoài nhập cảnh giảm bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19.Tổng tiền lương của người lao động nước ngoài (thu nhập đánh thuế) là 15.863,5 tỷ won (13,23 tỷ USD), trung bình mỗi người là 29,26 triệu won (24.400 USD), tăng 7,1% so với một năm trước.Số tiền thuế kê khai của lao động người nước ngoài đạt 962 tỷ won (802,6 triệu USD), tăng 6,4% so với năm trước. Trong số lao động nước ngoài quyết toán thuế, có 36,3% (198.000 người) mang quốc tịch Trung Quốc, sau đó tới người Việt Nam, Nepal, Campuchia, Philippines.Xét về số tiền thuế kê khai, người lao động Mỹ nộp 363,3 tỷ won (303,1 triệu USD), chiếm 37,8%, nhiều nhất. Sau đó tới người Trung Quốc, Nhật Bản, Canada, Australia.