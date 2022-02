Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc vượt ngưỡng 1 triệu ca

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 6/2, Hàn Quốc ghi nhận 38.690 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 38.501 ca phát sinh trong cộng đồng và 189 ca ngoại nhập. Số ca nhiễm mới tiếp tục trên ngưỡng 30.000 ca hai ngày liên tiếp và là con số cao kỷ lục.Theo địa phương, tỉnh Gyeonggi phát sinh 11.924 ca, thủ đô Seoul 7.778 ca, thành phố Incheon 2.227 ca; ba địa phương này chiếm 57% số ca nhiễm mới trên cả nước.Số ca nhiễm vượt mốc 1 triệu ca sau hai năm 16 ngày, kể từ khi Hàn Quốc phát hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên. Số ca nhiễm tại Hàn Quốc chạm mốc 500.000 ca sau khoảng một năm 10 tháng, nhưng chỉ trong vòng hai tháng trở lại đây, số ca nhiễm mới đã tăng thêm 500.000 ca do sự lây lan của biến thể Omicron.Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Korea nhận định với tốc độ lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron, số ca nhiễm mới có thể lên tới 100.000 ca/ngày như Chính phủ dự đoán không phải là không có khả năng.Mặc dù số ca nhiễm tăng mạnh song số ca bệnh nặng không có dấu hiệu tăng vọt. Tính đến 0 giờ ngày 6/2, số ca bệnh nặng là 272 ca, tăng 3 ca so với một ngày trước. Thêm 15 ca tử vong do COVID-19, tỷ lệ tử vong là 0,68%. Công suất sử dụng giường cho bệnh nhân nặng là 17%.Tuy nhiên, có lo ngại cho rằng với đà tăng như hiện nay, kể cả Omicron không có khả năng khiến bệnh chuyển biến nặng cao thì năng lực y tế có thể đạt đến giới hạn.Mặt khác, cơ quan phòng dịch quyết định mở rộng đối tượng dùng thuốc điều trị COVID-19 dạng uống là người có bệnh lý nền từ 50 tuổi trở lên, bắt đầu từ ngày 7/2.