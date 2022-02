Hạ viện Mỹ thông qua dự luật hỗ trợ cấp quyền công dân cho người được nhận nuôi

Photo : YONHAP News

Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật hỗ trợ 19.000 người Hàn được nhận nuôi tại Mỹ nhưng không có quyền công dân suốt thời gian qua.Liên minh cử tri người Mỹ gốc Hàn (KAGC), một tổ chức dân sự hoạt động vì quyền lợi của cộng đồng Hàn kiều tại Mỹ, cho biết vào ngày 4/2 (giờ địa phương), Hạ viện Mỹ đã thông qua Đạo luật Cạnh tranh Mỹ, trong đó có điều khoản giúp những người nhận nuôi được cấp quyền công dân.Chủ tịch Ủy ban Quân sự Hạ viện Adam Smith đã đề xuất gộp Luật về quyền công dân của người được nhận nuôi vào Đạo luật Cạnh tranh hồi tháng 3 năm ngoái.Luật về quyền công dân của người được nhận nuôi có nội dung giúp đỡ những người được nhận nuôi vào Mỹ nhưng gặp khó khăn trong đời sống thường nhật, như không thể tìm việc làm do không được cấp quyền công dân. Liên minh cử tri người Mỹ gốc Hàn cho biết có khoảng 19.000 người gốc Hàn trong số hơn 49.000 người được nhận nuôi vào Mỹ thuộc đối tượng của luật này.Những người này đã phải sống tại Mỹ mà không được cấp quyền công dân do bố mẹ nuôi không nắm rõ quy trình về việc xin cấp quyền công dân, hoặc do bố mẹ nuôi ly hôn, dừng nhận nuôi.Trước đó, Đạo luật Cạnh tranh đã được thông qua tại Thượng viện vào tháng 6 năm ngoái. Do đó, Hạ viện và Thượng viện sẽ phải tiếp tục thảo luận thêm, dự kiến mất khoảng một tới ba tháng.Quốc hội Mỹ từng thông qua Luật quyền công dân trẻ em vào năm 2000, trong đó áp dụng chế độ tự động cấp quyền công dân cho trẻ nhận nuôi được sinh ra tại nước ngoài, nếu ít nhất một trong hai bố mẹ là công dân Mỹ. Tuy nhiên, đối tượng áp dụng chỉ giới hạn với trẻ dưới 18 tuổi tính tới ngày 27/2/2001, nên nhưng người nhận nuôi đã quá độ tuổi này không được hưởng quyền lợi theo luật.