Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc ba ngày liên tiếp ở ngưỡng 30.000 ca

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 7/2, Hàn Quốc phát sinh 35.286 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm trong nước lên hơn 1,04 triệu người. Số ca nhiễm mới đã ba ngày liên tiếp ở ngưỡng 30.000 ca.Sau khi biến thể Omicron với sức lây lan mạnh trở thành chủng virus chính, số ca nhiễm mới gần như tăng gấp đôi mỗi tuần. Thêm vào đó là việc lưu lượng di chuyển và tiếp xúc trực tiếp của người dân gia tăng trong đợt nghỉ lễ Tết Nguyên đán vừa qua, nên số ca nhiễm dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng cao hơn nữa trong tuần này.Trong số các ca nhiễm mới, có 9.780 ca tại tỉnh Gyeonggi, 6.873 ca ở thủ đô Seoul, 2.366 ca ở thành phố Incheon. Số ca nhiễm ở ba địa phương này chiếm 54,1% tổng số ca mắc mới.Tuy nhiên, biến thể Omicron mặc dù có tỷ lệ lây lan cao gấp đôi so với biến thể Delta, nhưng tỷ lệ diễn biến nặng chỉ bằng từ một phần ba tới một phần năm. Số ca nặng tính tính tới 0 giờ cùng ngày giảm 2 người, còn 270 người, 10 ngày liên tiếp duy trì ở ngưỡng 200 ca. Số ca tử vong tăng 13 ca, thành 6.886 ca. Tỷ lệ tử vong là 0,66%. Theo đó, công suất giường bệnh cho bệnh nhân nặng hiện là 18,4%, duy trì ở mức ổn định.Ngược lại, do số ca bệnh nhẹ và ca nhiễm không triệu chứng tăng vọt, nên số người điều trị tại nhà đạt 146.445 người, tăng thêm 17.729 người so một ngày trước. Tỷ lệ dân số tiêm phòng đủ hai mũi đạt 86%, tỷ lệ tiêm phòng mũi ba đạt 54,9%.