Photo : YONHAP News

Các chuyên gia Liên hợp quốc đánh giá trong năm ngoái, Bắc Triều Tiên vẫn không ngừng phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo, đồng thời tấn công mạng vào các sàn giao dịch tiền ảo để kiếm nguồn thu cho các chương trình phát triển này.Hãng tin Reuters (Anh) dẫn một báo cáo thường niên của Nhóm chuyên gia trình lên Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Báo cáo này chỉ ra rằng trong vòng một năm qua, mặc dù không có báo cáo nào về việc miền Bắc thử nghiệm hạt nhân hay phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, nhưng nước này vẫn tiếp tục phát triển năng lực sản xuất vật liệu phân hạch hạt nhân.Nhóm chuyên gia đánh giá Bắc Triều Tiên sử dụng chủ yếu phương tiện không gian mạng để thu thập vật liệu, công nghệ, kiến thức cần thiết cho các chương trình hạt nhân. Đặc biệt, Bình Nhưỡng đã gia tăng năng lực rõ rệt ở lĩnh vực bố trí nhanh tên lửa và nguồn lực chiến đấu cho đơn vị tên lửa cơ động phạm vi rộng. Trên thực tế, chỉ riêng trong tháng trước, miền Bắc đã phóng tới 9 tên lửa đạn đạo, nhiều nhất từ trước tới nay.Báo cáo trên còn nhận định về tình hình tấn công mạng của miền Bắc, chỉ ra rằng các cuộc tấn công mạng vào tài sản tiền ảo là nguồn thu quan trọng của nước này, và Bắc Triều Tiên đang tiếp tục nhắm tới các doanh nghiệp và sàn giao dịch về tiền ảo.Từ năm 2020 cho tới giữa năm ngoái, Bắc Triều Tiên đã tiến hành ít nhất ba vụ tấn công vào sàn giao dịch tiền ảo ở Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á, thu về khoảng 50 triệu USD.Tuy nhiên, số tiền phi pháp mà miền Bắc thu về được nêu trong báo cáo lần này thấp hơn nhiều so với con số khoảng 2 tỷ USD được đưa ra trong báo cáo của Nhóm chuyên gia Liên hợp quốc năm 2019.Báo cáo nói trên cũng dẫn một báo cáo công bố vào tháng trước của công ty an ninh mạng Chainalysis, cho biết trong năm 2021, Bắc Triều Tiên đã tiến hành 7 vụ tấn công vào các nền tảng tiền ảo, ăn trộm 395 triệu USD.