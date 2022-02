Seoul khởi kiện lên Tòa án trọng tài thể thao về phán quyết nội dung trượt băng tốc độ vòng ngắn Olympic Bắc Kinh

Photo : YONHAP News

Đoàn thể thao Hàn Quốc đã quyết định khởi kiện lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS) về phán quyết trong trận bán kết nội dung trượt băng tốc độ vòng ngắn 1.000m nam Olympic mùa đông Bắc Kinh diễn ra vào tối ngày 7/2.Trưởng đoàn thể thao Hàn Quốc Yoon Hong-keun sáng ngày 8/2 đã tổ chức cuộc họp báo khẩn cấp tại Trung tâm báo chí chính Olympic mùa đông Bắc Kinh, quyết định khởi kiện vụ việc lên CAS.Ông Yoon nhấn mạnh sẽ nỗ lực hết sức để nêu bật sự vô lý trong phán quyết của trọng tài, không để xảy ra sự việc bất công tương tự cho đoàn thể thao Hàn Quốc trong làng trượt băng cũng như làng thể thao quốc tế thời gian tới. Trưởng đoàn thể thao Hàn Quốc nhấn mạnh thể thao phải đảm bảo tinh thần fair-play (chơi đẹp). Trận đấu đã được toàn thể người dân thế giới theo dõi và phán xử, không chỉ riêng tổ trọng tài gồm 3 người.Trong vòng đấu bán kết nội dung trượt băng tốc độ vòng ngắn 1.000m nam diễn ra tại Nhà thi đấu trong nhà thủ đô Bắc Kinh ngày 7/2, mặc dù vận động viên Hwang Dae-heon và Lee June-seo của Hàn Quốc về đích thứ nhất và nhì, nhưng lại bị loại do quyết định đầy nghi vấn của tổ trọng tài. Cả hai vận động viên của Hàn Quốc bị loại với lý do đã phạm lỗi khi chuyển làn. Kết quả đội đứng thứ ba là Trung Quốc lại được lọt tiếp vào chung kết.Trong vòng chung kết, vận động viên của Hungary về đích trước tiên, nhưng cũng lại bị trọng tài xử phạm lỗi và bị loại, rốt cuộc hai vận động viên Trung Quốc giành huy chương vàng và bạc.Sau khi trận đấu kết thúc, đoàn thể thao Hàn Quốc đã kịch liệt phản đối lên Trưởng ban trọng tài môn trượt băng tốc độ vòng ngắn, rồi sau đó gửi thư phản đối lên Liên đoàn trượt băng quốc tế (ISU) và Ủy ban Olympic quốc tế (IOC).Ủy ban Olympic Hàn Quốc giải thích quyết định khởi kiện lần này cân nhắc tới sự nỗ lực tập luyện suốt thời gian qua của vận động viên, cũng như tâm trạng sôi sục của người hâm mộ thể thao trong nước theo dõi vòng đấu. Các liên đoàn thể thao và trọng tài quốc tế cũng đều cho rằng đây là phán quyết không công bằng, minh bạch.Tuy nhiên, trong sáng ngày 8/2, Liên đoàn trượt băng quốc tế đã đưa ra lập trường là không thể chấp nhận kháng nghị của Hàn Quốc. Do vậy, công tác chuẩn bị cho vụ kiện của đoàn thể thao Hàn Quốc thời gian tới là hết sức quan trọng.