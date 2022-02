Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp Nội các ngày 8/2, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh Chính phủ đã đệ trình dự thảo ngân sách bổ sung năm 2022 ngay trong tháng 1, điều chưa từng có tiền lệ, do không thể trì hoãn thêm nữa việc hỗ trợ cho tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ lẻ bị thiệt hại do COVID-19. Tổng thống "khẩn thiết" đề nghị Quốc hội phối hợp thông qua nhanh dự thảo ngân sách bổ sung, để hỗ trợ nhanh chóng cho người dân.Đặc biệt, Tổng thống cho biết Chính phủ cũng sẽ nghiêm túc xem xét những đề án hợp lý được nêu ra trong quá trình thẩm định dự thảo ngân sách bổ sung của Quốc hội.Trước đó, vào ngày 7/2, Thủ tướng Kim Boo-kyum phát biểu nếu Quốc hội nhất trí ý kiến, Chính phủ cũng sẽ nỗ lực hết sức để đưa ra một phương án hợp lý cho dự thảo ngân sách bổ sung năm nay. Lần này, Tổng thống tiếp tục tỏ ý sẽ tôn trọng ý kiến của Quốc hội, được phân tích là do nhận định điều cấp thiết nhất hiện nay là đưa dự thảo ngân sách bổ sung vượt qua cửa ải Quốc hội.Tổng thống nói thêm chỉ còn một tháng nữa là tới cuộc bầu cử Tổng thống, và nhiệm kỳ Chính phủ đương nhiệm chỉ còn lại ba tháng. Tổng thống đề nghị Nội các nỗ lực hết sức trong công tác điều hành quốc gia, để quản lý bầu cử một cách công bằng, không để xảy ra hỗn loạn.Tình hình lây lan biến thể Omicron đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, do vậy Chính phủ phải tiếp tục tập trung vào phòng dịch và nhân sinh, làm hết vai trò bảo vệ cuộc sống của người dân tới ngày cuối cùng nhiệm kỳ. Điều quan trọng hơn cả là phải dốc toàn lực để đẩy lùi cuộc khủng hoảng COVID-19.Về tình hình quốc tế, Tổng thống chỉ thị lập hệ thống đối phó liên ngành về tình hình Ukraine, rà soát liên tục tình hình ở các lĩnh vực, chuẩn bị kế hoạch đối phó tổng hợp một cách kỹ lưỡng với mọi tình huống.