Liên đoàn trượt băng quốc tế bác kháng nghị ở nội dung trượt băng tốc độ vòng ngắn Olympic Bắc Kinh

Photo : YONHAP News

Liên đoàn trượt băng quốc tế (ISU) ngày 8/2 (giờ Hàn Quốc) đã đưa ra lập trường không thể chấp nhận kháng nghị về phán quyết nghi vấn của tổ trọng tài ở nội dung trượt băng tốc độ vòng ngắn 1.000m nam tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022.Liên đoàn cho biết đã nhận được hai ý kiến kháng nghị về phán quyết của trọng tài chính tại nội dung thi đấu nói trên. Trước tiên là kháng nghị của đội tuyển Hàn Quốc về lý do vận động viên Hwang Dae-heon bị loại trong vòng bán kết. Hình ảnh video ghi lại quá trình thi đấu cho thấy Hwang đã phạm lỗi đổi làn muộn, dẫn tới va chạm với vận động viên khác.Đội tuyển Hungary thì kháng nghị về thẻ vàng trong trận chung kết của vận động viên Shaolin Sandor Liu. Liên đoàn giải thích video trận đấu cũng đã cho thấy vận động viên này hai lần phạm lỗi nên bị nhận thẻ vàng. Lỗi đầu tiên là đổi làn từ làn chính dẫn tới va chạm, lỗi thứ hai là dùng tay để cản trở đối thủ.Phán quyết của trọng tài được căn cứ theo quy định của liên đoàn, nên kháng nghị của hai đội tuyển không được chấp nhận.Trong khi đó, đoàn thể thao Hàn Quốc dự kiến vẫn sẽ khởi kiện lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS).Trong vòng bán kết nội dung trượt băng tốc độ vòng ngắn 1.000m nam ngày 7/2, vận động viên Hwang Dae-heon đã rượt đuổi hai vận động viên Trung Quốc, sau đó về đích đầu tiên. Tuy nhiên, sau khi xem lại video trận đấu, trọng tài xử Hwang bị loại do phạm lỗi, khiến anh không thể lọt vào chung kết. Trong tình huống rượt đuổi, mặc dù Hwang không để xảy ra va chạm nào với đối thủ, nhưng anh bị xử phạm lỗi với lý do đổi làn bất ngờ. Vận động viên Lee June-seo về đích thứ hai cũng bị xử phạm lỗi đầy khó hiểu với lý do đổi làn.Vận động viên Shaolin Sandor Liu người Hungary về đích thứ nhất trong vòng chung kết nội dung này, nhưng anh cũng bị loại do bị thẻ vàng sau khi trọng tài xem lại video trận đấu. Do đó, chiếc huy chương vàng đã thuộc vận động viên Nhậm Tử Uy (tên tiếng Anh Ren Ziwei) của nước chủ nhà.