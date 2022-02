4 ứng cử viên Tổng thống tranh luận trên truyền hình lần hai vào 11/2

Photo : YONHAP News

4 ứng cử viên Tổng thống là Lee Jae-myung (đảng Dân chủ đồng hành), Yoon Suk-yeol (đảng Sức mạnh quốc dân), Sim Sang-jung (đảng Công lý) và Ahn Cheol-soo (Đảng vì Quốc dân) sẽ tranh luận trên truyền hình lần hai vào ngày 11/2.Hiệp hội phóng viên Hàn Quốc phối hợp với 4 kênh truyền hình cáp tổng hợp và hai kênh tin tức, quyết định tổ chức buổi tranh luận giữa 4 ứng cử viên vào 8 giờ tối ngày 11/2, kéo dài trong vòng hai tiếng.Cả 4 ứng cử viên đều quyết định sẽ tham gia buổi tranh luận. Các đảng nhất trí để người dẫn chương trình do Hiệp hội phóng viên tiến cử và được cả 4 đảng chấp thuận. Buổi tranh luận sẽ được chia làm các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội và tranh luận tự do.Trước đó, cả 4 ứng cử viên đã tham gia tranh luận trên truyền hình lần đầu vào ngày 3/2 do ba đài truyền hình phát sóng mặt đất chủ quản.Sắp tới, các ứng cử viên sẽ còn ba buổi tranh luận trên truyền hình nữa theo luật định do Ủy ban quản lý bầu cử trung ương tổ chức vào các ngày 21, 25/2 và 2/3.