Bắc Triều Tiên tăng 33% ngân sách y tế năm 2022

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 8/2 đưa tin Bắc Triều Tiên đã tổ chức kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tối cao (cơ quan tương đương Quốc hội) khóa XIV vào ngày 6-7/2. Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un không tham dự cuộc họp.Trước đó, dù Chủ tịch Kim không phải là ủy viên Hội đồng nhân dân tối cao song ông từng tham dự và có bài phát biểu đưa ra thông điệp đối ngoại. Tuy nhiên, ông Kim không đưa ra thông điệp riêng nào trong cuộc họp lần này.Trong hội nghị, miền Bắc đã tổng kết ngân sách năm ngoái và lập ngân sách mới trong năm nay. Theo đó, chi tiêu Chính phủ Bắc Triều Tiên năm 2022 tăng 1,1% so với năm ngoái, dự thảo ngân sách lĩnh vực kinh tế tăng 2%.Trước khi dịch COVID-19 bùng phát, Bình Nhưỡng đều tăng ngân sách ở lĩnh vực xây dựng kinh tế khoảng 4,9% đến 6,2% mỗi năm. Tuy nhiên, năm ngoái ngân sách cho lĩnh vực này chỉ tăng nhẹ 0,6% và năm nay mức tăng cũng khá nhỏ.Năm nay, Bắc Triều Tiên đã phân bổ ngân sách mới dành cho công tác phòng dịch COVID-19, và nâng 33,3% ngân sách lĩnh vực y tế so với năm ngoái. Ngân sách quốc phòng được duy trì ở mức 15,9% tổng quy mô ngân sách quốc gia. Ngân sách công tác phát triển văn hóa xã hội chủ nghĩa và quy mô ngân sách giáo dục tăng lần lượt 0,4% và 2,6%.Hội đồng nhân dân tối cao nhận định năm ngoái công tác giải ngân ngân sách quốc gia và xúc tiến công tác Chính phủ còn nhiều thiếu sót.KCNA cho biết báo cáo ngân sách quốc gia chỉ trích một số cán bộ thiếu quyết tâm thực hiện kế hoạch thu ngân sách quốc gia, khiến đơn vị không đạt được chỉ tiêu kế hoạch về nguồn thu ngân sách. Thậm chí, còn có một số hiện tượng cản trở giải ngân ngân sách do không thể tiến hành công tác tổ chức kinh tế phù hợp với tình trạng phòng dịch khẩn cấp kéo dài.Theo báo cáo, thông qua quá trình đấu tranh của năm ngoái, dù đảng có ra chính sách kinh tế chính xác, tin tưởng và trao quyền hạn cho cán bộ đi chăng nữa, nếu cán bộ chỉ đạo kinh tế không làm tròn nhiệm vụ là người đứng đầu chịu trách nhiệm cho công tác kinh tế của đất nước thì sẽ phải nhận lấy bài học nghiêm trọng.