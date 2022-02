Ngoại trưởng Việt Nam thăm Hàn Quốc, dự Hội nghị Bộ trưởng Chương trình Đông Nam Á OECD

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 4/2 cho biết sẽ phối hợp với Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đồng tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Chương trình quốc gia Đông Nam Á (SEARP) của OECD vào ngày 9/2 tới.Chương trình quốc gia Đông Nam Á (SEARP) là một trong 5 chương trình khu vực dành cho các nước không thuộc thành viên OECD, nhằm truyền bá giá trị của OECD và hỗ trợ các nước gia nhập; và tổ chức cuộc họp cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Kinh tế mỗi ba năm một lần.Hội nghị Bộ trưởng SEARP do một thành viên OECD và một nước không phải thành viên làm đồng Chủ tịch. Hàn Quốc và Thái Lan giữ chức đồng Chủ tịch hội nghị từ 2018 tới năm nay.Hội nghị lần này có sự tham gia của Tổng thư ký OECD Mathias Cormann, nhân sự cấp cao của 10 nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), được tổ chức theo cả hình thức trực tuyến và trực tiếp, với chủ đề "Tương lai lấy con người làm trung tâm - Quan hệ đối tác vì một ASEAN thông minh hơn, xanh hơn, hòa nhập hơn."Trong phiên một đối thoại chính sách cấp cao chủ đề "Kỹ thuật số" do Trợ lý các vấn đề kinh tế thuộc Văn phòng Phủ Tổng thống Hàn Quốc Nam Young-sook kiêm Chủ tịch Ủy ban đặc biệt về chính sách phương Nam mới của Hàn Quốc chủ trì. Ngoại trưởng Chung Eui-yong cũng tham dự phiên thảo luận, dự kiến đề xuất phương án hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á về dòng chảy kỹ thuật số. Phiên thảo luận thứ hai về "tăng trưởng xanh" do Vụ trưởng Quan hệ đối ngoại OECD Andreas Schaal chủ trì.Nhân tham dự hội nghị này, ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, nước Chủ tịch tiếp theo của Chương trình quốc gia Đông Nam Á, thăm chính thức Hàn Quốc từ 8-12/2.Trong ngày 10/2 sẽ diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hàn-Việt, dự kiến thảo luận về phương án tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị song phương nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.