Ứng cử viên Tổng thống Yoon Suk-yeol cam kết đưa Hàn Quốc thành quốc gia đi đầu về công nghệ cao

Photo : YONHAP News

Ứng cử viên Tổng thống đảng đối lập Sức mạnh quốc dân Yoon Suk-yeol ngày 8/2 cam kết sẽ đưa Hàn Quốc từ một quốc gia "rượt đuổi" về khoa học công nghệ trở thành một quốc gia đi đầu về công nghệ cao. Ông Yoon cũng cam kết lập ra Ủy ban khoa học công nghệ có sự tham gia của khối Nhà nước và tư nhân trực tiếp dưới quyền Tổng thống, để Tổng thống trực tiếp lập chính sách liên quan.Ngoài ra, ông Yoon cho biết sẽ áp dụng chế độ "dự án nghiên cứu dài hạn quốc gia" để duy trì đường lối chính sách khoa học công nghệ, không bị ảnh hưởng bởi chính trị, đảm bảo hỗ trợ chi phí nghiên cứu dù thay đổi chính quyền. Nội dung này được cho là nhắm tới chính sách xóa bỏ dần nhà máy điện nguyên tử của Chính phủ đương nhiệm. Chiều cùng ngày, ông Yoon gặp gỡ tài xế taxi, tọa đàm về chính sách và lắng nghe những vướng mắc của họ.Trong khi đó, ứng cử viên Tổng thống đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung ngày 8/2 đã chủ trì cuộc họp đối phó khẩn cấp với biến thể Omicron. Ông Lee phát biểu Hàn Quốc cần áp dụng hệ thống phòng dịch mới, cho phép những người đã tiêm phòng đủ ba mũi vắc-xin COVID-19 có thể sử dụng dịch vụ tại các nhà hàng, quán ăn cho tới nửa đêm.Ông Lee chỉ ra rằng biến thể Omicron mặc dù có sức lây lan mạnh hơn, nhưng lại có tỷ lệ tử vong thấp hơn. Do vậy, hệ thống phòng dịch hiện hành bị đặt nghi vấn liệu có mang lại hiệu quả tương xứng với những thiệt hại mà giới tiểu thương phải gánh chịu hay không. Ngoài ra, ông Lee chỉ ra rằng việc áp dụng như trên sẽ có thể nâng cao tỷ lệ người dân tham gia tiêm phòng mũi ba. Vào chiều cùng ngày, ông Lee có cuộc gặp với giới tiểu thương, dự kiến công bố chính sách hỗ trợ như xúc tiến giãn nợ cho tiểu thương.Ứng cử viên Ahn Cheol-soo của Đảng vì Quốc dân thì tham dự buổi thảo luận do Câu lạc bộ các nhà báo Hàn Quốc tổ chức, nhấn mạnh bản thân mình không cân nhắc về việc hợp nhất ứng cử viên.Ứng cử viên Sim Sang-jung của đảng Công lý cùng ngày đã ký kết thỏa thuận hợp tác chính sách với 5 hiệp hội người tiêu dùng về việc bảo đảm quyền cơ bản cơm ăn áo mặc an toàn của người dân, và đạt mục tiêu trung hòa carbon.