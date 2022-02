Hàn Quốc và Anh tổ chức cuộc họp Ủy ban chung Hiệp định thương mại tự do

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Yeo Han-koo và Bộ trưởng Thương mại Anh Anne-Marie Trevelyan ngày 7/2 (giờ địa phương) đã tổ chức cuộc họp Ủy ban chung Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương tại thủ đô London (Anh).Đây là cuộc họp nhân kỷ niệm một năm FTA Hàn-Anh có hiệu lực. Hai bên đã nhất trí rà soát hiện trạng thực hiện FTA và xúc tiến đàm phán cải thiện Hiệp định thương mại tự do song phương, quyết định thành lập cơ quan tham vấn cấp Vụ trưởng để thảo luận về việc này.Kể từ khi FTA Hàn-Anh có hiệu lực vào 1/1/2021, quy mô thương mại song phương năm ngoái tăng 32,6% so với năm 2020, quy mô đầu tư cũng không ngừng tăng lên. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Anh năm ngoái đạt 6 tỷ USD, tăng 33,3% so với một năm trước.Trong cuộc họp lần này, Hàn Quốc đã thảo luận về phương án hợp tác ở các lĩnh vực như kỹ thuật số, chuỗi cung ứng, doanh nghiệp vừa và nhỏ, trung hòa carbon và đối phó với đại dịch.Chánh Văn phòng Yeo đề nghị cần tăng cường mạnh mẽ quy định về thương mại điện tử trong khuôn khổ FTA Hàn-Anh, nhằm thúc đẩy thương mại kỹ thuật số song phương. Việc áp dụng quy phạm và điều khoản hợp tác về thương mại kỹ thuật số mới nhất được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy thương mại kỹ thuật số và mở rộng xuất khẩu nội dung văn hóa Hàn Quốc (K-content).Seoul cũng đề xuất bổ sung mới “Chương đầu tư” trong FTA để thúc đẩy đầu tư song phương và bảo vệ các nhà đầu tư tốt hơn.Tính đến tháng 9 năm ngoái, tổng quy mô vốn đầu tư của Hàn Quốc vào Anh là 23,9 tỷ USD, nước đầu tư lớn thứ hai của Seoul tại châu Âu. Chương đầu tư được thiết lập dự kiến sẽ giúp tăng cường bảo hộ đầu tư giữa hai nước.Ngoài ra, quan chức thương mại hai nước nhất trí hợp tác chặt chẽ về vấn đề liên quan đến gia nhập Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).Sau khi nộp đơn xin gia nhập CPTPP vào tháng 2 năm ngoái, Anh đang đàm phán gia nhập với các nước thành viên CPTPP. Hàn Quốc cũng đang có kế hoạch nộp đơn xin gia nhập vào tháng 3 hoặc tháng 4.Tại hội nghị, quan chức hai nước đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) chiến lược về hợp tác chuỗi cung ứng các mặt hàng chủ chốt. Theo đó, hai bên nhất trí tổ chức luân phiên đối thoại cấp cao và buổi làm việc hai năm một lần, để chia sẻ thông tin chính sách chuỗi cung ứng của mỗi nước và hợp tác vì thương mại và đầu tư. Seoul và Anh sẽ thúc đẩy hợp tác công-tư nếu xảy ra tình trạng khủng hoảng chuỗi cung ứng.Cuối cùng, Seoul kêu gọi London ủng hộ Hàn Quốc tổ chức Triển lãm thế giới (World EXPO) Busan 2030.