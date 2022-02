Tỷ lệ ủng hộ hai ứng cử viên Tổng thống sít sao trong các cuộc thăm dò dư luận

Photo : YONHAP News

Kết quả của 5 trong số 6 cuộc thăm dò dư luận công bố ngày 7/2 cho thấy tỷ lệ ủng hộ của ứng cử viên Tổng thống đảng cầm quyền Dân chủ quốc dân Lee Jae-myung và ứng cử viên Tổng thống đảng đối lập Sức mạnh quốc dân Yoon Suk-yeol chênh lệch sát sao chỉ trong phạm vi sai số.Viện nghiên cứu dư luận xã hội Hàn Quốc (KSOI) đã tiến hành khảo sát tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc nhiệm kỳ tiếp theo đối với 1.011 nam nữ 18 tuổi trở lên trên toàn quốc từ ngày 4-5/2. Kết quả, tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Yoon đạt 44,6% và ứng cử viên Lee đạt 38,4%, tăng lần lượt 3% và 0,5% so với kết quả khảo sát một tuần trước. Tỷ lệ ủng hộ của hai ứng cử viên chênh lệch 6,1%, nằm trong phạm vi sai số. Kết quả thăm dò trên có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1%.Ngoài ra, tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Tổng thống của Đảng vì Quốc dân Ahn Cheol-soo đạt 8,3%, giảm 2,3%; ứng cử viên Sim Sang-jung đảng Công lý đạt 2,9% và ứng cử viên đảng Làn sóng mới Kim Dong-yeon 0,3%.Trong cuộc khảo sát do công ty thăm dò ý kiến Embrain Public thực hiện từ ngày 5-6/2 với 1.011 nam nữ 18 tuổi trở lên trên toàn quốc, tỷ lệ người được hỏi cho biết sẽ bỏ phiếu cho ông Yoon và ông Lee lần lượt là 36,6 và, 35,7%, chênh lệch chỉ 0,9%. Kết quả thăm dò này có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1%. Tỷ lệ ủng hộ ông Ahn Cheol-soo đạt 10,2% và bà Sim Sang-jung đạt 3,9%.So với kết quả thăm dò dư luận của công ty này vào ngày 16-17/2, tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Yoon và ứng cử viên Lee tăng lần lượt 2,2% và 0,1%.Kết quả thăm dò ý kiến của công ty nghiên cứu thị trường Global Research đối với 1.005 người trên 15 tuổi toàn quốc vào ngày 5-6/2 cho thấy 39,9% ủng hộ ứng cử viên Yoon và 34,1% lựa chọn ông Lee, khoảng cách giữa hai ứng cử viên là 5,8% trong phạm vi sai số (độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1%). Tỷ lệ ủng hộ ông Ahn đạt 8,3% và bà Sim Sang-jung đạt 3,3%.Tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Yoon và ứng cử viên Lee trong cuộc thăm dò dư luận của Korea Research thực hiện hôm 5-6/2 là 37,1% và 35,3%, chênh lệch 1,8% trong phạm vi sai số ±3,1%, với độ tin cậy 95%. Tỷ lệ ủng hộ ông Ahn và bà Sim đạt 11,9% và 3,5%.Trong một cuộc khảo sát do Next Research thực hiện đối với 1.004 người trên 18 tuổi toàn quốc từ ngày 5-6/2, tỷ lệ ủng hộ ông Yoon chiếm 35,0% và ứng viên Lee là 30,6%, chênh lệch 4,4% cũng nằm trong biên độ sai số ± 3,1%, độ tin cậy 95%. Ứng viên Ahn nhận được 10,6% và ứng viên Sim được 2,8% về tỷ lệ ủng hộ.Tuy nhiên, trong cuộc thăm dò dư luận do Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter của Hàn Quốc thực hiện trên 1.509 nam nữ từ 18 tuổi trở lên trên toàn quốc vào ngày 2-4/2, tỷ lệ ủng hộ của ông Yoon Seok-yeol đạt 43,4% và ông Lee Jae-myung là 38,1%, chênh lệch 5,3% nằm ngoài phạm vi sai số ± 2,5%, độ tin cậy 95%. So với kết quả khảo sát tuần trước, tỷ lệ ủng hộ ông Yoon tăng 3,2% và ông Lee giảm 0,4%. Tỷ lệ ủng hộ ông Ahn Cheol-soo và bà Sim Sang-jung đạt lần lượt 7,5% và 2,5%.