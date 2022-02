IAEA tiến hành kiểm tra nước thải nhiễm xạ của Nhật Bản từ ngày 14/2

Photo : YONHAP News

Bộ Kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản cho biết nhóm điều tra quốc tế của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 14/2 sẽ đến Nhật Bản để kiểm chứng tính an toàn trong quyết định xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển.Chính phủ Nhật Bản và IAEA ban đầu nhất trí nhóm điều tra của IAEA sẽ tiến hành một cuộc điều tra vào giữa tháng 12 năm ngoái, song kế hoạch đã bị hoãn do biến thể Omicron lây lan rộng.Nhóm điều tra gồm IAEA và chuyên gia quốc tế sẽ đến thị sát nhà máy điện nguyên tử Fukushima từ ngày 14-18/2, điều tra dựa trên tiêu chuẩn an toàn của IAEA gồm đánh giá trình trạng nước xả thải, tính an toàn của quy trình xả thải, và ảnh hưởng đối với môi trường. Báo cáo đánh giá tạm thời dự kiến sẽ được công bố trong năm nay.Chính phủ Tokyo tháng 4 năm ngoái tuyên bố sẽ xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển vào đầu năm 2022. Quyết định của Nhật Bản đã vấp phải sự phản đối của các nước láng giềng lân cận như Hàn Quốc và Trung Quốc, do lo ngại về vấn đề ô nhiễm môi trường biển. Trước động thái này, Nhật Bản đã kêu gọi IAEA đứng ra kiểm chứng về độ an toàn.Tháng 9 năm ngoái, Phó Tổng giám đốc IAEA Lydie Evrard đến Nhật Bản, khẳng định chuyên gia Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ cùng tham gia vào công tác đánh giá độ an toàn của kế hoạch xả thải.