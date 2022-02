Hàn Quốc xếp thứ hai thế giới sau Trung Quốc về lượng trúng thầu đóng tàu tháng 1

Photo : YONHAP News

Theo số liệu do cơ quan nghiên cứu về đóng tàu và vận tải biển Clarkson (Anh) công bố, tổng đơn hàng đóng tàu trên toàn thế giới trong tháng 1 đạt 3,07 triệu CGT (tấn tổng hợp bù), tăng 72% so với tháng 12 năm ngoái.Theo quốc gia, Trung Quốc trúng thầu 1,47 triệu CGT, chiếm 48% tổng đơn hàng toàn thế giới. Theo sau đó là Hàn Quốc 1,38 CGT (45%), Nhật Bản 90.000 CGT (3%). Lượng đơn hàng trúng thầu của Hàn Quốc mặc dù tăng 160% so với tháng trước, nhưng vẫn kém hơn một chút so với Trung Quốc, nước có lượng trúng thầu tăng 50%. Trong năm ngoái, Hàn Quốc đã phải nhường lại vị trí số một thế giới cho Trung Quốc về lượng đơn hàng đóng tàu trúng thầu.Tuy nhiên, xét theo chủng loại tàu, Hàn Quốc chiếm 67% tổng đơn hàng đóng tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng loại trên 140.000m³ và tàu chở container loại 12.000 TEU trở lên (TEU - đơn vị đo hàng hóa tương đương với một container tiêu chuẩn), những mặt hàng chủ lực của doanh nghiệp đóng tàu Hàn Quốc.Mặt khác, chỉ số giá đóng tàu mới Clarkson tháng 1 đạt 154,26 điểm, tăng 14 tháng liên tiếp.