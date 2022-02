Hà Nội mở lại rạp chiếu phim từ ngày 10/2

Photo : YONHAP News

Báo điện thử VnExpress ngày 9/2 đưa tin chính quyền thủ đô Hà Nội cho phép rạp chiếu phim, cơ sở, địa điểm biểu diễn nghệ thuật mở cửa đón khách trở lại từ ngày 10/2.Với quy định này, hầu hết các cơ sở kinh doanh dịch vụ trừ quán bar, phòng karaoke, vũ trường, trên địa bàn thành phố sẽ hoạt động trở lại.Chính phủ Việt Nam đã cho tạm dừng hoạt động kinh doanh rạp chiếu phim ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội từ tháng 5 năm ngoái sau khi làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 4 bùng phát. Trước quy định này, 4 chuỗi rạp chiếu phim lớn gồm Lotte Cinema, CJ CGV, Galaxy và BHD đã có văn bản gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính, đề nghị cho phép hoạt động kinh doanh trở lại với lý do đã trang bị đầy đủ biện pháp phòng dịch.Các rạp chiếu phim trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu mở cửa trở lại từ trung tuần tháng 11 năm ngoái, nhưng Thủ đô Hà Nội vẫn chưa được phép kinh doanh đến nay.Về quyết định cho phép rạp chiếu phim mở cửa lần này, chính quyền Thủ đô Hà Nội giải thích là do tỷ lệ tiêm chủng trên địa bàn thành phố cao, mặc dù số ca nhiễm ở mức gần 3.000 ca/ngày.Mặt khác, Việt Nam ghi nhận 21.901 ca nhiễm mới trong ngày 8/2. Theo địa phương, thủ đô Hà Nội phát sinh nhiều nhất với 2.903 ca, tiếp theo là Nghệ An 1.717 ca và Hải Dương 1.245 ca.