Số ca nhiễm COVID-19 mới tăng vọt 49.567 ca

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 9/2, Hàn Quốc ghi nhận 49.567 ca nhiễm COVID-19 mới, tăng gần 13.000 ca so với một ngày trước đó, mức tăng cao kỷ lục kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát.Theo đia phương, tỉnh Gyeonggi phát sinh nhiều ca nhiễm nhất với 13.641 ca, tiếp theo là thủ đô Seoul 11.630 ca, thành phố Incheon 3.912 ca; ba địa phương này chiếm 59,1% số ca nhiễm trên cả nước.Cơ quan phòng dịch nhận định do biến thể Omicron lây lan, số ca nhiễm tăng chóng mặt với tốc độ tăng 1,7 lần trong ba tuần qua. Do tốc độ lây nhiễm nhanh, số ca điều trị tại nhà hiện nay cũng tăng vọt, đạt 168.000 người, công suất 92% số ca nhiễm tối đa có thể quản lý mà Chính phủ đã đưa ra.Tuy nhiên, tỷ lệ bệnh chuyển biến nặng và tỷ lệ tử vong khi mắc biến thể Omicron chỉ bằng một phần ba so với biến thể Delta. Tính đến 0 giờ ngày 9/2, thêm 21 ca tử vong do COVID-19. Số ca bệnh nặng tăng thêm 17 ca thành 285 ca.Trước tình hình này, cơ quan phòng dịch thông báo áp dụng hệ thống giám sát điều trị tại nhà sửa đổi từ ngày 10/2 trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, người trên 60 tuổi và người thuộc nhóm quản lý tập trung được kê thuốc điều trị dạng uống sẽ được giám sát sức khỏe ngày hai lần như hiện tại, và được cung cấp bộ thuốc điều trị tại nhà.Các bệnh nhân thông thường khác sẽ phải tự liên lạc tới cơ sở y tế như bệnh viện hoặc chính quyền địa phương để được điều trị trong trường hợp có triệu chứng.Chính quyền mỗi tỉnh, thành sẽ lập ra trung tâm tư vấn hỗ trợ quản lý điều trị tại nhà vào ban đêm để phục vụ người dân có nhu cầu tư vấn y tế, đảm bảo số cơ sở điều trị ngoại trú trên cả nước lên tới 112 nơi.Trong một tin liên quan, 840.000 liều vắc-xin của hãng dược Novavax (Mỹ) sản xuất tại nhà máy của hãng Khoa học y sinh SK (SK Bioscience) ở thành phố Andong, tỉnh Bắc Gyeongsang đã được xuất kho vào 10 giờ sáng ngày 9/2.Lô vắc-xin xuất kho lần này có liều dùng mỗi lọ đủ cho một lần tiêm mà không cần thao tác pha loãng hoặc chia nhỏ ra. Cơ quan phòng dịch có kế hoạch đưa số vắc-xin này vào sử dụng cho người chưa tiêm chủng hiện nay như bệnh nhân tại bệnh viện dưỡng lão.