Người dân khi dắt thú cưng đi dạo phải đảm bảo dây dắt dài không quá 2m

Photo : YONHAP News

Từ nay trở đi, người dân khi dẫn thú cưng ra ngoài đi dạo sẽ phải lưu ý hơn về chiều dài của dây dắt thú cưng, nếu vi phạm có thể bị xử phạt hành chính.Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc cho biết Quy tắc thi hành Luật bảo hộ động vật với nội dung đảm bảo chiều dài dây cột quanh cổ hoặc bụng của thú cưng khi ra ngoài là trong khoảng 2m, nhằm không gây thiệt hại cho người khác, sẽ chính thức được thực thi từ ngày 11/2.Ngoài ra, luật cũng quy định tại các không gian chung trong nhà, người dân nên kiềm chế các hành động bột phát với thú cưng, như ôm hoặc túm vào gáy thú cưng. Quy định này xuất phát từ nhận định rằng tại các không gian trong nhà tập trung nhiều người, dù dùng dây với thú cưng thì cũng sẽ khó có thể kiểm soát vật nuôi.Nếu cần phải di chuyển thú cưng, như khi đi thang máy hay cầu thang, chủ vật nuôi phải giữ dây dắt thú cưng theo chiều thẳng đứng để không gây ảnh hưởng tới người khác.Nếu chủ thú cưng không tuân thủ các quy tắc an toàn nói trên sẽ có thể bị xử phạt tối đa 500.000 won (418 USD).Trong thời gian qua, chiều dài của dây dắt thú cưng được chủ vật nuôi tự do quyết định. Tuy nhiên, điều này dẫn tới một số sự cố như vật nuôi vượt khỏi tầm kiểm soát của chủ, hoặc có hành động nguy hiểm tới người khác.Do vậy, vào tháng 2 năm ngoái, Bộ Nông lâm đã tiến hành thảo luận với các chuyên gia và thiết lập tiêu chuẩn an toàn nói trên.Ở một số quốc gia khác, như một số bang nước Mỹ quy định chiều dài dây dắt thú cưng là 180 cm, một số bang của Đức, Australia và Canada thì quy định chiều dài dây dắt thú cưng tối đa là 2m.