Washington khẳng định duy trì miễn trừng phạt với hoạt động nhân đạo cho Bình Nhưỡng

Photo : Getty Images Bank

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jalina Porter trong buổi họp báo thường kỳ qua điện thoại ngày 8/2 (giờ địa phương) cho biết Mỹ vẫn giữ nguyên lập trường một mặt phải tuân thủ nghị quyết cấm vận Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, mặt khác vẫn duy trì miễn áp dụng lệnh trừng phạt đối với các hoạt động viện trợ nhân đạo cho miền Bắc.Phát biểu trên của bà Jalina Porter nhằm đáp trả một số kiến cho rằng viện trợ nhân đạo đang gặp khó khăn do các lệnh trừng phạt nhắm vào Bắc Triều Tiên.Phó phát ngôn viên Porter khẳng định nhiệm vụ của Washington là đối phó với các hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng và thực hiện nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Về hỗ trợ nhân đạo, Mỹ đang dẫn đầu trong nỗ lực nhằm đơn giản hóa thủ tục xin miễn áp dụng lệnh cấm vận tại Liên hợp quốc.Nhằm đảm bảo rằng các lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ không ảnh hưởng đến viện trợ nhân đạo, Washington đang phê duyệt và miễn áp dụng lệnh trừng phạt đối với các nước bao gồm cả miền Bắc.Phát biểu trên của bà Porter được phân tích là nhằm bác tuyên bố của Phó đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky tại cuộc họp của Hội đồng bảo an một ngày trước đó rằng hỗ trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên bị gián đoạn bởi các lệnh trừng phạt bổ sung của phương Tây.Trong khi đó, Hàn Quốc và Mỹ được cho là đều nhận định rằng hỗ trợ nhân đạo sẽ đóng vai trò là điểm khởi đầu giúp nối lại đối thoại với Bắc Triều Tiên. Hai bên đã và đang thảo luận về phương án hỗ trợ Bình Nhưỡng trong các lĩnh vưc như lương thực, y tế và sức khỏe.