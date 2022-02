Thặng dư cán cân vãng lai Hàn Quốc năm 2021 tăng 16,3%

Photo : YONHAP News

Theo thống kê sơ bộ về cán cân thanh toán quốc tế do Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố ngày 5/2, cán cân vãng lai năm 2021 của Hàn Quốc đã thặng dư 88,3 tỷ USD, tăng 16,3% so với năm 2020.Thặng dư cán cân hàng hóa, tức chênh lệch giữa kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa, giảm 4,4 tỷ USD, từ 80,6 tỷ USD xuống 76,21 tỷ USD. BOK giải thích mặc dù kim ngạch xuất khẩu cả năm ngoái tăng 25,5%, song kim ngạch nhập khẩu lại tăng 31,2%, mức tăng cao hơn do giá nguyên vật liệu leo thang và nhu cầu về tư liệu sản xuất cũng như hàng tiêu dùng trong nước phục hồi.Cán cân dịch vụ thâm hụt 3,11 tỷ USD, quy mô thâm hụt giảm 11,56 tỷ USD so với một năm trước. Thặng dư cán cân thu nhập sơ cấp (thu nhập từ tiền lương, cổ tức, lãi) đạt 19,33 tỷ USD, mức tăng kỷ lục 5,84 tỷ USD trong một năm.Thặng dư cán cân vãng lai tháng 12 năm 2021 đạt 6,06 tỷ USD, đà thặng dư 20 tháng liên tiếp, song quy mô thặng dư đã giảm 6 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước đó. Đặc biệt, thặng dư cán cân tài sản hàng hóa trong tháng 12 chỉ đạt 4,48 tỷ USD, giảm 6,12 tỷ USD so với tháng 12 năm 2020. Nguyên nhân là do kim ngạch xuất khẩu tăng 18,8% trong khi kim ngạch nhập khẩu tăng 38,2%.Tháng 12 năm ngoái, thâm hụt cán cân dịch vụ đạt 240 triệu USD, mức thâm hụt giảm 200 triệu USD so với cùng kỳ một năm trước nhờ thặng dự cán cân vận tải tăng 1,19 tỷ USD do giá cước vận tải tăng. Thặng dư cán cân thu nhập sơ cấp tháng 12 năm ngoái đạt 2,47 tỷ USD, giảm 120 triệu USD do chi trả cổ tức cho công ty đầu tư nước ngoài tăng.