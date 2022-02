Thêm bằng chứng cho thấy Bình Nhưỡng có dấu hiệu diễn tập duyệt binh

Photo : YONHAP News

Trang web chuyên về Bắc Triều Tiên của Mỹ mang tên "38 North" (Vĩ tuyến 38 độ Bắc) ngày 9/2 (giờ địa phương) công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy Bắc Triều Tiên có dấu hiệu đang chuẩn bị cho lễ duyệt binh quy mô lớn.Trước đó, Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 9/2 cũng đưa tin về hình ảnh vệ tinh chụp ngày 7/2 tại khu vực này, do công ty cung cấp dữ liệu vệ tinh Planet Labs (Mỹ) công bố, phát hiện miền Bắc có dấu hiệu dượt tập duyệt binh.Trong ảnh vệ tinh chụp ngày 5/2 mà 38 North đăng tải, có hàng trăm người đang xếp thành đội hình tại khu diễn tập duyệt binh nằm ở phía Bắc sân bay Mirim, thủ đô Bình Nhưỡng. Có khoảng 35 lều được dựng lên trong sân của một tòa nhà phía đối diện sân tập, những hình ảnh này lần đầu được quan sát thấy vào cuối tháng 1.Tuy nhiên tại khu vực đậu xe an ninh dành cho xe quân sự lớn và bệ phóng tên lửa, tuyết đã được dọn sạch sẽ nhưng không thấy có thiết bị quân sự.Trang web trên cho biết trước đây khu vực này thường xuất hiện nhiều xe quân sự lớn trong quá trình tập dượt duyệt binh nhưng hiện tại không có dấu hiệu tương tự. Do đó, có khả năng Bình Nhưỡng đang chuẩn bị lễ duyệt binh tập trung vào binh sĩ hoặc các thiết bị chưa được tập kết đến khu diễn tập.