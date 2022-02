Bộ Quốc phòng Hàn Quốc mở rộng Bộ Tư lệnh tên lửa Lục quân

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 10/2 thông báo xúc tiến cải tổ bộ máy tổ chức, mở rộng “Bộ Tư lệnh tên lửa Lục quân" thành “Bộ Tư lệnh chiến lược tên lửa Lục quân”.Quân đội Hàn Quốc quyết định tổ chức lại Bộ Tư lệnh tên lửa Lục quân thành Bộ Tư lệnh chiến lược tên lửa Lục quân vào tháng 4 tới, nâng quân hàm của Tư lệnh từ “Trung tướng” lên “Thượng tướng”, mở rộng và củng cố bộ tham mưu và đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh.Bộ Tư lệnh tên lửa Lục quân được thành lập năm 2014, là đơn vị cấp Tư lệnh, có nhiệm vụ vận hành tên lửa mới nhất do quân đội sở hữu như tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình Hyunmoo.Bộ Quốc phòng giải thích đã đưa ra quyết định lần này trong bối cảnh năng lực tên lửa quân đội sau khi thành lập Bộ Tư lệnh tên lửa Lục quân đã được nâng cao rõ rệt; cùng với đó là nhu cầu về năng lực răn đe và phản ứng chiến lược nhằm chủ động ứng phó với các mối đe dọa an ninh đang có xu hướng gia tăng.Bộ Tư lệnh chiến lược tên lửa mới sẽ có nhiệm vụ chủ động ứng phó với mối đe dọa an ninh thay đổi, trước việc Bắc Triều Tiên ngày càng đạt nhiều tiến bộ trong công nghệ tên lửa, năng lực tấn công mục tiêu tác chiến và chiến lược trong thời chiến với độ chính xác cao.