Hàn Quốc triển khai tiêm vắc-xin Novavax từ ngày 14/2

Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 10/2 của Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương, Nhóm xúc tiến tiêm chủng vắc-xin COVID-19 cho biết vắc-xin của hãng dược Novavax (Mỹ) ủy thác sản xuất tại Hàn Quốc đã được Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm (MFDS) phê duyệt về tính hiệu quả và an toàn. Đây là vắc-xin được phát triển theo phương thức giống như vắc-xin viêm gan B hoặc cúm hiện nay nên có thể tin tưởng dùng cho những ai lo ngại về phản ứng phụ của vắc-xin sản xuất theo phương thức mới.Công tác tiêm chủng bằng vắc-xin Novavax sẽ bắt đầu được triển khai từ ngày 14/2 tới, đối với người chưa tiêm phòng trên 18 tuổi, bắt đầu từ đối tượng có nguy cơ rủi ro cao như bệnh nhân có nguy cơ bệnh tiến triển nặng hoặc tử vong, người cao tuổi, người khuyết tật.Những đối tượng còn lại có thể đăng ký tiêm chủng loại vắc-xin này từ ngày 7/3. Trước 7/3, người dân có thể tiêm trong ngày bằng vắc-xin còn dư.Cơ quan phòng dịch cho biết vắc-xin Novavax được phân tích là có hiệu quả phòng ngừa cao đối với biến thể Omicron. Có báo cáo cho rằng so với khi chưa tiêm chủng, sau khi tiêm 28 ngày, kháng thể liên kết của biến thể Omicron tăng gấp 74 lần.Mặt khác, Chính phủ đang xem xét phương án tiêm mũi thứ 4 cho người có rủi ro cao. Chính phủ sẽ đánh giá thử nghiệm miễn dịch và hiệu quả của vắc-xin sau đó sẽ thông báo về việc có tiêm mũi thứ 4 hay không vào ngày 14/2.